Accident feroviar in Costinesti Cu putin timp in urma, in Costinesti a avut loc un accident feroviar. Din primele informatii, un autoturism a fost lovit de tren. Evenimentul s a produs intre cele doua gari.Din fericire, accident s a soldat fara victime.Potrivit ISU Constanta, doua persoane se aflau in autoturism, nu au suferit leziuni. Echipajele SMURD si cel de la punctul temporar de stingere au verificat si in tren eventuale victime din urma socului. Nu exista nicio victima. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

