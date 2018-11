Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat in Spania, in apropiere de Barcelona, iar in urma accidentului o persoana a murit. Garnitura ar fi sarit de pe șine din cauza unei alunecari de teren.Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti al companiei Rodalies…

- Autoritatile au anuntat ca au demarat o ancheta pentru a stabili cauza incidentului, care s-a produs la ora locala 16.50 (ora Romaniei, 11.50). Cinci din opt vagoane s-au rasturnat. Directorul general al Administratiei Cailor Ferate din Taiwan, Jason Lu, si-a prezentat scuzele public in cadrul unei…

- Carnagiu pe sosea in urma cu putin timp.O persoana a murit si alte sapte sunt ranite grav. O masina a luat foc. A fost activat plan rosu de interventie O persoana a murit si alte sapte sunt ranite intr-un accident produs joi in localitatea Balda, judetul Mures. Pompierii mureșeni au intervenit joi la…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte 28 au fost ranite, in timp ce 61 de persoane si-au pierdut locuintele in urma urganului Leslie care a afectat 13 districte din Portugalia in timpul weekendului, relateaza agentia portugheza Lusa, citata de Xinhua.

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile, sambata, pe DN13 Brasov-Sighisoara, intre localitatile Rotbav si Maierus, a...

- Un barbat de aproximativ 55 de ani a murit si alte trei persoane, printre care si un copil de aproximativ 13 ani, au fost ranite, miercuri seara, intr-un accident rutier in care au fost implicate doua masini si care a avut loc in judetul Neamt.

- O persoana a murit si alte trei au fost grav ranite in urma unui accident petrecut sambata, pe DN 2 Urziceni - Buzau, traficul rutier fiind blocat, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. In...

- Accident grav in urma cu putin timp: O persoana a murit si doua sunt grav ranitegrav.foto O femeie a murit si alte doua persoane au fost grav ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit, joi dimineata, pe DN2 (E85) intre Buzau si Ramnicu Sarat, in zona Crucea Comisoaiei. Potrivit purtatorului de cuvant…