Accident feroviar, in aceasta noapte, in Constanta

- Un accident rutier a afost inregistrat, in aceasta noapte, in jurul orei 01.00, in centrul statiunii Eforie Sud.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta, in evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism.Un ocupant al masinii a avut nevoie de ingrijiri medicale.La locul accidentului…

- In acesta noapte, pompierii din cadrul ISU Dobrogea Constanta, au fost solicitati, in jurul orei 22.00, pentru a debloca usa unui apartament din muncipiu, situat pe bulevardul IC Bratianu zona Doi Cocosi.Dupa efectuarea procedurilor specifice si spargerea usii de catre militarii de la Detasamentul Palas,…

- Miercuri, la ora 04:22,ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pe raza localitații Lovrin – pasaj cale ferata – pentru asigurarea de masuri de prevenire stingere a incendiilor și prim ajutor in cazul unui accident feroviar intre un tren regio16142 (fara calatori) și un microbuz. In microbuz se aflau…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu cateva minute, ae Autostrada A2, la Km 180.Potrivit ISU Dobrogea Constanta in eveniment sunt implicate doua autoturisme.Sunt trei victime din care una incarcerata.Anca Chirita, purtatorul de cuvant al ISU Dobrogea spune ca de la Detasamentul Cernavoda se intervine…

- Un accident de circulatie a avut loc, in urma cu putin timp, in municipiul Constanta, pe bulevardul 1 mai, in fata Centrului de Scafandri. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta sunt implicate doua autoturisme, fiind inregistrata o victima, cooperanta, consstienta. Revenim cu detalii. ...

- Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit in localitatea Pitești, strada I.C Bratianu, la ...

- Un accident de circulatie a avut loc, in acesta noapte, pe Drumul Judetean 391, la iesire din localitatea Negresti, catre Independenta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre o victima, neincarcerata, constienta. Apelantul a anuntat autoritatile, prin telefnul de urgenta…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la Poarta 1 a Portului Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta este vorba despre o victima constienta. Revenim cu detalii. ...