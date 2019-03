Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 32 de persoane au murit si alte 78 au fost ranite duminica seara in urma deraierii unui tren de marfa in provincia Kasai Central, in Republica Democratica Congo, transmite EFE. Cei mai multi dintre d...

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii.

- Un accident rutier cumplit a ajut loc miercuri seara. 13 oameni au murit, 4 sunt in coma și alți 30 sunt raniți, dupa ce un autocar s-a rasturnat. Tragedia a avut loc la 20 de kilometri de Skopje, Macedonia.

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata, in judetul Suceava. Doua persoane au murit pe loc, iar alte sapte au fost ranite in urma impactului dintre un microbuz si o autoutilitara. A fost activat planul rosu de...

- Accident feroviar tragic in statul Bihar din India. Sapte oameni au murit, iar 29 au fost raniti dupa ce trenul in care se aflau a deraiat de pe sine. In momentul in care s-a produs nenorocirea majoritatea pasagerilor dormeau.

- Un autobuz cu etaj din orasul Ottawa a lovit vineri acoperisul unei statii de autobuz, omorand trei persoane si ranind alte 23, dintre care mai multe "grav", a anuntat primarul capitalei Canadei, Jim Watson, relateaza AFP citat de Agerpres .

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc in dimineata zilei de joi, 10 ianuarie, pe E70 (Centura Drobeta Turnu Severin), in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. Un barbat de 23 de ani din Gorj, care conducea o autoutilitara din directia Orsova catre Turnu Severin…

- Cele doua trenuri au intrat in coliziune frontala. Un bilant preliminar indica patru morti si peste 300 de raniti, dar operatiunile de salvare sunt in curs. Incidentul s-a petrecut la statia Mountain View, iar din pozele postate de martori pe retelele de socializare se poate observa ca cel…