Accident feroviar grav. Trei morți și 200 de răniți "Trei pacienti au fost gasiti cu rani numeroase, fatale, si au fost declarati ulterior decedati la locul accidentului", a precizat ER24 intr-un comunicat. "Aproximativ 200 de alti pacienti au fost gasiti la locul accidentului. Evaluarile indica faptul ca ranile suferite oscileaza de la minore la critice", a adaugat sursa citata. Nu se cunosc pana in prezent circumstantele in care a avut loc coliziunea intre cele doua trenuri. Potrivit postului News24, care citeaza un responsabil al cailor ferate, coliziunea s-a produs in gara Mountain View. In ianuarie anul trecut, doua… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

