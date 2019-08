Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Doi oameni au murit si sase au fost raniti, miercuri, dupa ce un microbuz s-a rasturnat in localitatea doljeana Pielesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii...

- Accident grav in aceasta dupa amiaza pe autostrada A1, intre Nadlac și Arad. Doua mașini au fost implicate, iar in total au rezultat șapte victime, patru adulți și trei copii cu varste cuprinse intre 3 și 14 ani. La fața locului au ajuns de urgența mai multe echipaje ale Poliției, ambulanțe, dar și…

- Trenul turistic Mocanita, de pe Valea Vaserului, cu 340 de pasageri, a sarit de pe sine, sambata, in jurul orelor 14.00. Sunt 12 persoane ranite si altele, numeroase, care au suferit atacuri de panica. Nu se stie motivul pentru care locomotiva si un vagon au iesit de pe sine si s-au rasturnat. De notat…

- Un accident foarte grav s-a produs joi dimineata pe E60, in localitatea Uileacul de Cris, din Bihor. Un microbuz s-a ciocnit violent cu un TIR, iar in urma impactului doi oameni au murit si alti sapte au fost raniti.

- Cinci persoane, intre care doi copii, au fost ranite, sambata, in urma impactului dintre doua masini, in zona localitatii Nocrich, din judetul Sibiu, dupa ce un sofer de 74 de ani a patruns pe contrasens.

- Un moldovean a provocat un grav accident rutier in judetul Buzau din Romania. Barbatul, in varsta de 62 de ani, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si a intrat in coliziune cu alte doua vehicule. In urma impactului, trei oameni au fost raniti.

- In aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, in comuna Caiuți, sat Caiuți, s-a produs un accident feroviar. Trenul personal 5202 Ciceu – Focșani a lovit bena unui camion. Trenul avea doua vagoane de pasageri, in care se aflau circa 50 – 60 de persoane. In urma accidentului, locomotiva și un vagon au deraiat.…

- Ciocnirea unui autobuz care transporta pelerini cu un camion a facut miercuri cel putin 21 de morti si peste 30 de raniti, in statul Veracruz, estul Mexicului, au raportat autoritatile locale, potrivit...