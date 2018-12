Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane si-au pierdut viata si 43 au fost ranite, joi, la Ankara, in coliziunea dintre un tren de mare viteza si un tren local, a anuntat guvernatorul Vasip Sahin, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Vasip Sahin a afirmat ca trenul de mare viteza care circula spre provincia…

- O adolescenta in varsta de 17 ani a murit, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, luni seara, pe DN 1, in zona Movila Vulpii, judetul Prahova. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal, iar apoi una dintre masini s-a rasturnat, traficul in zona fiind blocat pe sensul…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a petrecut, luni seara, pe DN1, in dreptul localitatii Paulesti. Din primele informatii, patru persoane sunt incarcerate, iar o masina este rasturnata pe camp. O tanara de 18 ani a murit, iar un tanar de 19 ani este grav ranit

- Un BMW inmatriculat in Bihor a luat foc, dupa ce s-a lovit de un autotren. Din primele informatii, cele trei persoane care se aflau in autoturism nu au putut sa iasa dintre fiarele contorsionate si au murit carbonizate. Se pare ca soferul TIR-ului ar fi intrat pe contrasens si, astfel, s-a…

- Autoritatile au anuntat ca au demarat o ancheta pentru a stabili cauza incidentului, care s-a produs la ora locala 16.50 (ora Romaniei, 11.50). Cinci din opt vagoane s-au rasturnat. Directorul general al Administratiei Cailor Ferate din Taiwan, Jason Lu, si-a prezentat scuzele public in cadrul unei…

- Cel putin cinci persoane au murit miercuri dimineata si alte 30 au fost ranite dupa ce un tren de pasageri a deraiat in nordul statului Uttar Pradesh din India, au transmis autoritatile locale, citate de Reuters.

- Trei persoane au murit si cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua masini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din judetul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit si alte doua au fost ranite grav.

- Trei persoane au murit si doua au fost ranite, duminica dimineata, intr-un accident petrecut in judetul Cluj, dupa ce un sofer a patruns pe contrasens, intr-o curba, lovind o alta masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.