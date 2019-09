Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce și-au unit destinele, un barbat și o femeie din Texas au murit intr-un accident rutier, scrie digi24.ro. Harley Morgan, in varsta de 19 ani, și Rhiannon Bourdeaux, in varsta de 20 de ani, au murit in orașul Orange, la cateva minute dupa ce au plecat de la starea civila.

- O moldoveanca a murit in nordul Italiei in urma unui grav accident rutier. Ea a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a prabușit intr-un canal. Trecatorii au alertat imediat serviciile de urgența, care au ajuns rapid la fața locului.

- Accident socant in noaptea de miercuri spre joi, intr-o localitate din Braila. Doi tineri si-au pierdut viata dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si s-a lovit de un gard.

- Accident fatal la Ungheni. O persoana a murit, dupa ce o motocicleta s-ar fi lovit cu un microbuz de ruta.Potrivit informațiilor preliminare, tragedia s-a produs la ora 12:40, in sectorul Danuțeni din municipiul Ungheni.

- Accident mortal, seara trecuta, in vestul țarii. Un barbat care se afla pe bicicleta a fost izbit in plin de un motociclist. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeana Mocrea, ieri, 24 iulie, in jurul orei 21.30. Alte doua persoane au fost grav ranite. Biciclistul in varsta de 58 de ani conducea…

- Accident fatal in raionul Rascani. Un barbat a decedat, dupa ce masina pe care o conducea a ajuns pe contrasens si s-a izbit violent intr-un camion. Tragedia s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 07:00 la intrarea in satul Mihailenii Noi, Rașcani.

- Un Audi S4 de 350 de cai putere s-a rupt in doua, in Germania. Un tanar de 19 ani a fost aruncat 20 de metri de pe scaun, murind, impreuna cu soferul bolidului, care avea 21 de ani. The post Audi de 350 de cai putere, facut bucați intr-un accident. Doi tineri au murit appeared first on Renasterea banateana…

- Doi soti, care nu aveau nici 20 de ani impliniti, si copilul lor de un an si doua luni au murit intoxicati cu fum dupa explozia unei prize. S-a intamplat luni noaptea, 1 iulie, in satul Crocmaz, raionul Stefan Voda.