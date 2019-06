Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au murit, iar alți patru au fost grav raniți, sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion pe o autostrada din apropierea orașului Novy-Chevrieres din Franța, au informat mai multe surse, relateaza presa franceza, conform Mediafax.

- Doi cetateni români au decedat, iar altul a fost ranit, în urma unui accident produs joi dupa-amiaza, pe Fluviul Rin, în zona localitatii franceze Gerstheim, situata la frontiera dintre Franța și Germania.

- Politisti romani si francezi au actionat in judetul Valcea pentru depistarea si retinerea membrilor unui grup infractional organizat, banuiti de talharie, furt calificat si tainuire pe teritoriul Frantei, in perioada 2017 - 2018. Au fost depistati si retinuti patru cetateni romani, cercetati de autoritatile…

- Paginile impresionante ale turlei in forma de sageata prabusite, luni, in incendiul devastator care este in desfasurare, au facut inconjurul lumii si au starnit o emotie generala in Franta, in special. Catedrala Notre-Dame, construita intre secolele al XII-lea si al XIV-lea, "inima Parisului", asa cum…