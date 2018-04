Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 20:15 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost reluata, in conditii normale, pe DN28A Targu Frumos – Pascani, unde anterior traficul a fost blocat in zona localitatii Blagesti, judetul Iasi, din cauza unui eveniment rutier.…

- Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza in localitatea Pozo Canada, langa Albacete, in regiunea Murcia. Soferul vehiculului implicat in accident nu a fost ranit. Vehiculul ar fi camionul unui circ. Directorul departamentului guvernamental insarcinat cu reteaua rutiera in Spania, Gregorio Serrano, a postat…

- Cinci elefanti au determinat autoritatile sa inchida o autostrada in sud-estul Spaniei, dupa ce au scapat dintr-un vehicul avariat intr-un accident rutier, relateaza BBC News. Unul dintre elefanti a murit din cauza ranilor pe care le-a suferit, iar alti doi au fost raniti, a anuntat politia locala citata…

- Un elefant si-a pierdut viata iar alti doi au fost raniti dupa ce un camion care transporta cinci astfel de animale s-a rasturnat luni pe o sosea din Spania, relateaza DPA si Reuters. Cauzele exacte care au dus la producerea accidentului care a avut loc in sud-estul provinciei spaniole Albacete nu sunt…

- Cinci elefanți au condus la închiderea unei autostrazi din sud-estul Spaniei pentru mai multe ore, dupa ce au evadat dintr-un vehicul implicat într-un accident, informeaza BBC. Unul dintre elefanți a murit din cauza ranilor, în timp ce alți doi au fost raniți și ridicați…

- Telecabina care urca la Balea Lac a fost oprita din cauza vantului puternic Telecabina. Foto: Arhiva / Petrut Hîrtescu Telecabina care urca la Bâlea Lac nu functioneaza astazi, din cauza vântului puternic ce bate în rafale de 80 km/ora. Turistii au fost anuntati…

- A fost inchisa circulatia rutiera pe DN 76, intre localitatile Cristiorul de Jos si Varfuri, pe ambele sensuri de mers, din cauza unor alunecari de teren masive, produse pe o lungime de aproximativ 100 de metri.

- Un elev din Feldru a fost batut la școala din cauza unei fete, agresorii fiind acum cercetați penal pentru faptele comise. Un incident intre trei elevi s-a produs miercuri dimineața la Liceul Tehnologic din Feldru, acolo unde un elev de clasa a XI-a a fost agresat de doi colegi mai mici, din clasa a…

- Circulatia rutiera este oprita, vineri dimineata, pe sensul catre Constanta al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, la km 64, dupa ce un tir a lovit glisiera mediana si a blocat toate cele trei benzi de rulare, informeaza, intr-un comunicat de presa, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Circulatia rutiera a fost blocata, joi seara, pe DN 71 Targoviste - Bucuresti, aproape trei ore, din cauza unui accident rutier provocat de starea drumului. Conducatorul unui BBMW a pierdut controlul volanului, a derapat pe carosabilul acoperit cu zapada si s-a ciocnit frontal de un TIR. Atat soferul…

- UPDATE ora 15:15 – Circulatia rutiera a fost reluata pe DN12C, pe ambele sensuri de mers. Circulatia rutiera a fost blocata pe ambele sensuri, in localitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, din cauza unui accident rutier. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN12C, la kilometrul 38, inlocalitatea Bicaz Chei, judetul Neamt, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autoturisme. Cauza producerii a fost pierderea controlului volanului si intrarea pe contrasens.…

- UPDATE 12:25 Persoana care a detonat obiectul necunoscut a decedat la fata locului. Potrivit informatiilor, barbatul care a intrat in magazin s-a certat cu vanzatoarea care a renuntat sa-i ofere tigari pe datorie. Acesta a iesit si a explodat.

- Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru), a informat, luni dimineata, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Circulatia rutiera a fost inchisa pe Autostrada A2, intre Fundulea si Drajna, din cauza fenomenului de ploaie inghetata. Duminica dupa-amiaza, fenomenul "freezing rain" se inregistreaza in Capitala si in mai multe judete. Tot din cauza acestui fenomen este blocata si decolarea avioanelor de pe aeroportul…

- Circulatia tramvaielor liniei 41 este blocata duminica, pe ambele sensuri, dupa ce pe Soseaua Virtutii, la Pod Ciurel, sens Piata Presei, un tramvai s-a defectat din cauza depunerii de gheata pe reteaua de contact, iar pentru preluarea calatorilor de pe traseu a fost introdusa linia naveta de autobuze…

- Linia 41 e blocata in ambele sensuri, din cauza ploii inghețate. Regia Autonoma de Transport București anunța, prin intermediul unui comunicat, ca un tramvai al liniei 41 s-a defectat, pe șoseaua Virtuții, la Pod Ciurel, sensul spre Piața Presei. La fața locului au ajuns echipajele de intervenție, iar…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca sambata dimineata nu sunt inregistrate drumuri nationale cu circulatia oprita din cauza revarsarii unor cursuri de apa si a inundarii partii carosabile, insa traficul se desfasoara cu dificultate pe trei drumuri nationale din Bacau, Buzau si Vrancea, in…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca, din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor pe bacul din localitatea tulceana I.C. Bratianu, a fost oprita circulatia cu bacul pe Dunare, intre judetele Tulcea si Galati. Potrivit sursei citate, remedierea…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN25 Galati – Tecuci, in localitatea Sendreni, judetul Galati, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Evenimentul s-a produs pe fondul neasigurarii la patrunderea pe drumul prioritar…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- UPDATE Circulația pe DN10 a fost redeschisa. Incepand cu orele 13.15, a fost reluata in condiții normale circulația rutiera pe DN 10 intre Buzau-Brașov, pe tronsonul inchis in urma inundațiilor produse in zona localitații Sita Buzaului, jud. Covasna. Se menține filtrul rutier la ieșirea din Siriu catre…

- Circulația rutiera este oprita pe anumite drumuri. Din cauza revarsarii unor cursuri de apa se inregistreaza doua drumuri naționale cu circulația oprita in județele Mureș și Buzau. Pe DN 13 C in județul Mureș in localitatea Vanatori, circulația este oprita din cauza apei acumulate pe partea carosabila…

- Inspectoratul de Poliție Județean Covasna informeaza ca la aceasta ora (10:15), circulația rutiera este in continuare intrerupta pe DN10 – Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe partea carosabila. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte…

- Drumuri inchise din cauza inundațiilor in judetele Mures, Covasna si Buzau. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov anunta ca mai multe drumuri nationale sunt inchise din cauza inundatiilor, in judetele Mures, Covasna si Buzau. Astfel, miercuri dimineata, a fost inchisa circulatia pe DN13C in…

- Din cauza apei acumulate pe partea carosabila, circulatia rutiera este oprita pe DN10 Siriu – Sita Buzaului, in judetele Covasna si Buzau. Traficul este deviat pe ruta DN10 Cislau – DJ102 Cislau-Valenii de Munte – DN1A Valenii de Munte – Brasov. Polițiștii buzoieni anunța ca in localitatea Cislau a…

- Circulatia rutiera a fost oprita, miercuri dimineata, pe DN 10 Siriu-Sita Buzaului, din cauza apei acumulate pe carosabil, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Covasna. Traficul este deviat pe ruta DN10 Siriu-Cislau - DJ102 Cislau-Valenii de Munte - DN1A Valenii de Munte…

- Circulatia trenurilor a fost perturbata in Manchester si Londra dupa ce manifestantii pro-kurzi au protestat sine si in afara statiilor, scrie The Telegraph, conform news.ro.Activitatile din statia Piccadilly din Manchester au fost oprite dupa ce activistii au ajuns pe sine in jurul orei 13:00…

- Traficul rutier este blocat total, luni seara, pe DN 1A, Centura de Est a municipiului Ploiesti, din cauza unei semiremorci care s-a desprins de un cap-tractor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, incidentul s-a petrecut intre…

- Circulatia tramvaielor pe linia 4, in ambele sensuri, a fost reluata, vineri, dupa circa 40 de minute, informeaza Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) pe Twitter. Linia tramvaiului 41 fusese blocata din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea.

- Circulatia tramvaielor liniei 41 era blocata vineri la pranz pe ambele sensuri, din cauza unui accident pe bulevardul Ghencea, anunta compania pe Twitter. "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un tramvai din linia 41, implicat intr-o tamponare cu un autoturism. Blocare la linia 41, in…

- "Pe Bd. Ghencea, sensul catre Ghencea, un tramvai din linia 41, implicat intr-o tamponare cu un autoturism. Blocare la linia 41, in ambele sensuri", precizeaza reprezentantii RATB, pe contul de Twitter.

- Circulatia pe doua autostrazi si 21 de drumuri nationale este oprita, miercuri seara, din cauza vremii, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Cele mai afectate judete sunt Constanta si Calarasi. Mai multe trenuri si curse aeriene au fost anulate.

- Circulatia bacurilor catre Insula Mare a Brailei este oprita din cauza vizibilitatii reduse, fiind asigurate doar urgentele medicale din aceasta zona, potrivit informatiilor furnizate miercuri, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. In cele 11 sate…

- Traficul rutier pe DN 11, blocat luni seara pe raza localitatii Oituz din cauza a doua tiruri care au derapat, a fost reluat pe ambele sensuri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin. Potrivit acesteia, in zona se circula in conditii de…

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA.

- Circulatia rutiera a fost oprita sambata, intre orele 0,00 - 5,00, pe ambele sensuri ale DN 1A Cheia - Brasov, pentru efectuarea operatiunilor de tractare a unui autocamion implicat intr-un accident in cursul noptii de joi spre vineri, in afara localitatii Cheia, din judetul Prahova.Potrivit…

- Circulatia rutiera este inchisa intre pe DJ 109 din cauza caderilor de stanci Caderile de pietre au determinat autoritatile sa decida inchiderea unui drum judetean. Dupa ce, ieri dimineata, prefectii judetelor Maramures si Salaj au numit comisii mixte care s-au deplasat la fata locului pentru a evalua…

- Circulatia rutiera va fi oprita sambata, intre orele 0,00 - 5,00, pe ambele sensuri ale DN 1A Cheia - Brasov, pentru efectuarea operatiunilor de tractare a unui autocamion implicat intr-un accident in cursul noptii de joi spre vineri, in afara localitatii Cheia, din judetul Prahova. Potrivit…

- O tanara a fost la un pas sa fie ranita grav sau chiar sa-și piarda viața dupa ce, din neatenție, s-a lovit de un vagon al liniei de tramvai 41. Accidentul s-a produs in urma cu puțin timp la intersecția bulevardelor Timișoara și Brașov din Sectorul 6. Din aceasta cauza, circulația a fost oprita pentru…

- A nins si a viscolit in sud-vestul Romaniei, iar drumarii au incercat sa tina soselele deschise traficului. Cele mai mari probleme au fost in zonele de munte ale judetelor Mehedinti si Gorj. In Caras- Severin, circulatia pe Dunare a fost oprita, din cauza vantului puternic. Meteorologii spun ca dupa…

- Zeci de persoane au fost evacute in urma cu scurt timp din zona magazinului Kaufland, situat in comuna Dumbravita. La fata locului intervin de urgenta echipaje din partea ISU, politie, jandarmi si Del Gaz Grid, dupa ce o conducta magistrala de gaz metan a fost fisurata. Circulatia in zona a fost oprita,…

- Un accident usor a avut loc, marti dimineata, in zona Baneasa, patru masini fiind implicate. Circulatia rutiera este ingreunata. De asemenea, in toata Capitala se circula in conditii de ceata, vizibilitatea fiind scazuta.

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre Catalin Cojocaru, tanarul de 18 ani din Buzau care a murit din cauza unei supradoze de etnobotanice. Directorul medical al spitalului din Buzau a facut declaratii socante despre ceea ce s-a intamplat in corpul adolescentului.

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- In comuna Vintileasca, orele de curs au fost suspendate din cauza viscolului si a vremii nefavorabile. Conform datelor furnizate de autoritatile locale, viscolul este foarte puternic si s-a decis ca scolile sa fie inchise, in conditiile in care microbuzele nu pot circula. „Bate vantul foarte…

- Circulatia cu metroul a inregistrat intarzieri miercuri la pranz, dupa ce un calator a avut nevoie de interventia medicilor in statia Eroilor, informeaza Metrorex intr-un comunicat remis AGERPRES.

- Titlul de cea mai buna sportiva a anului incepe de altfel sa devina o obisnuinta pentru judoka legitimata la CSM JC Liberty Oradea. Larisa Florian, din nou number one Judoka oradeana a fost desemnata cea mai buna sportiva a judetului Bihor in anul 2017. Traditionala Gala a Sportului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier. Se pare ca un autoturism a accidentat grav un pieton care traversa pe trecerea de pietoni.Circulatia pe DN1 Bucuresti Ploiesti se desfasoara ingreunat pe un fir, alternativ la km 17, pe raza…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…