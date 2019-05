Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Nehoiu a sunat la 112 și a anunțat ca a vazut un avion de mici dimensiuni, prabușindu-se intr-o zona greu accesibila din localitate. Autoritatile confirma prabusirea aeronavei si precizeaza ca doua persoane si-au piedut viata in accident. Victimele sunt doi oameni de afaceri romani. Cercetarile…

- Accident tragic in cursul serii de duminica, pe un camp din apropierea strazii Mitocelului din cartierul Ițcani. Un barbat de 32 de ani a fost strivit de autoturismul de teren pe care il conducea, dupa ce masina s-a rasturnat de mai multe ori de pe un deal din apropierea cartierului ...

- Toate cele 13 persoane aflate la bordul unui avion privat prabusit in nordul Mexicului, dupa ce disparuse de pe ecranele radarelor, si-au pierdut viata in accident, au anuntat luni autoritatile mexicane, relateaza AFP si Reuters, conform agerpres.ro.Epava avionului a fost reperata in urma…

- Trei persoane si-au pierdut viata si trei au fost ranite într-o coliziune între un elicopter si un avion de mici dimensiuni, produsa duminica pe un aeroport din Nepal, nu departe de Muntele Everest.

- Doi piloti din Corpul puscasilor marini al SUA au decedat in timpul weekendului dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit, in statul Arizona (sud-vestul SUA), transmit dpa si Xinhua potrivit Agerpres. Pilotii efectuau duminica dimineata o ''misiune de pregatire de rutina'' cu un elicopter…

- Un parapantist roman a murit intr-un accident teribil, in Nepal. Barbatul de 42 de ani a cazut intr-un lac din Muntii Himalaya si nu a mai putut fi salvat. Parapantistul roman zbura singur in regiunea Pokhara, din Himalaya, in Nepal. Ulterior prabusirii in lac, Ebe Chihjer, in varsta de 42 de ani, a…

- Medicii au declarat decesul uneia dintre persoanele aflate in carlinga avionului de instructie si agrement bimotor DA 42 care a aterizat fortat joi dupa-amiaza in apropierea aeroportului Tuzla, din cauze necunoscute, informeaza purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta,…

