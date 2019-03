Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite grav, joi, in urma unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si au TIR, pe DN79, in zona localitatii aradene Nadad. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George…

- Un barbat a decedat, iar alte doua persoane au fost grav ranite, duminica dupa-amiaza, pe DN 79A, in judetul Arad, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, una dintre victime fiind inconstienta si preluata cu elicopterul SMURD. Accidentul a avut loc intre localitatile aradene Barsa si Buteni,…

- Accidentul s-a petrecut pe DN 7, in orasul Lipova, a murit, iar 12 pasageri au suferit rani si au fost transportati la spital. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad, Claudia Iuga, a declarat ca accidentul s-a produs dupa ce un TIR a derapat, pentru ca soferul…

- Mai multi oameni au fost raniti, marti, dupa ce un microbuz in care se aflau 16 pasageri a intrat in coliziune cu un TIR pe DN7, in localitatea aradeana Lipova, informeaza Agerpres.ro.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca, a declarat pentru AGERPRES ca…

Un tren care circula pe ruta Arad-Oradea a fost oprit de autoritati, joi seara, pentru a se evita un accident, dupa ce un microbuz cu pasageri s-a defectat la trecerea peste calea ferata din localitatea Zimandu Nou, potrivit agerpres.ro.

- Un mort si patru raniti in urma unui accident produs in Timis, fiind implicate trei masini O persoana a murit si alte patru au fost ranite, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DJ 592, in apropiere de localitatea Cheveresu Mare, judetul Timis. In accident…