ACCIDENT DN 11. Trafic BLOCAT pe ambele sensuri de mers Circulația este blocata la acest moment pe DN 11 Brașov-Targu Secuiesc, in urma unui accident care a avut loc astazi. Potrivit weradio.ro, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers pe DN 11, la ieșirea din localitatea Ozun spre Santionlunca. Potrivit primelor informații, doua autoturisme au fost implicte, astfel este vorba de trei victime, din care una incarcerata. La fata locului se intervine cu un echipaj de descarcerare, o ambulanta SMURD și una a serviciul de ambulanta local. Politistii fac cercetari la fata locului pentru a stabili imprejurarile producerii evenimentului. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au fost solicitați, în ziua de Craciun, privind faptul ca a avut loc un accident rutier pe strada Calea Victoriei, din Turda, iar faptașul a fugit de la fața locului.”La data de 25.12.2017, în jurul orei 00:30, politistii din cadrul Poliției mun.…

- Un accident rutier a avut loc in judetul Braila, in apropierea localitatii Lacu Sarat. Din primele informatii un autotren s a rasturnat si a ocupat o banda de mers. In zona, pana la deblocarea benzii de circulatie traficul a fost dirijat de politistii rutieri.Sursa foto: Facebook Soferi, Sosele si Camioane…

- Detașamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr-un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA – AGIGHIOL. Potrivit ISu Delta la fata locului…

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA AGIGHIOL.Potrivit ISu Delta la fata locului s…

- Potrivit Politiei Galati, ambulanta se afla in misiune si mergea la un caz medical in momentul producerii accidentului. Salvarea a intrat intr-o intersectie pe culoarea rosie a semaforului avand semnalele acustice si luminoase pornite. Din primele date, se pare ca soferul autoturismului nu a acordat…

- Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. "In judetul Vrancea, din cauza unui impact intre un autotren si un autoturism, traficul rutier pe DN2E85 Adjud - Focsani este oprit pe ambele sensuri la kilometrul 227. Evenimentul s-a soldat cu un ranit grav",…

- Circulatia rutiera a fost oprita luni timp de o ora pe DN2E85, in judetul Vrancea, dupa ciocnirea unui autotren cu un autoturism, o persoana fiind grav ranita.Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. Citește și: Pe banii noștri! Fostul…

- Un barbat in varsta de aproximatriv 60 de ani a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulametar, pe trecerea de pietoni, in localitatea Somova, din județul Tulcea. Șoferul vinovat a fugit de la fața locului, fiind cautat acum de polițiști. Victima este un barbat de aproximativ 60 de ani. Acesta…

- Traficul a fost blocat pe ambele sensuri, joi-dimineața, dupa producerea unui accident rutier la ieșirea din Beregsau Mare spre Sacalaz. In incident au fost implicate patru persoane care se aflau in camionatea și tirul care au intrat in coliziune. Pompierii au intervenit cu o autospeciala de apa și…

- Un accident produs joi dimineața pe DN 59A, la ieșirea din Sacalaz spre Beregsau Mare, a dus la blocarea completa a traficului. In accident au fost implicate un tir și o camioneta și, din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Polițiștii și echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanța, au fost solicitați sa intervina in aceasta dimineața pe drumul care leaga localitatea Pogana de Barlad, urmare a unui accident rutier. Un autoturism s-a izbit violent de un stalp de pe marginea drumului.

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Harman, județul Brașov. Trei oameni, printre care un copil, au murit, dupa ce paru autoturisme s-au ciocnit violent la intrare in localitate. UPDATE 15:58: Trei adulti si un copil au murit. Alte doua victime, constiente, au primit ingrijiri medicale la fata…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Tramvaiul, inscriptionat cu simbolurile Centenarului, se indrepta spre Piata Unirii, iar in momentul in care a ajuns in zona Fundatie a fost lovit de un autoturism, al carui sofer nu i-a acordat prioritate. Intersectia respectiva este una dintre cele mai aglomerate din oras. In urma…

- In urma cuputin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Suceava cu Dobrila Eugeniu, in zona Boema. Un taxi si un autotusim au fost avariate in urma coliziunii. Se pare ca soferul masinii marca Opel a incercat sa fuga de la fata locului insa a fost prins la scurt timp.Soferul autoturismului…

- Doua persoane care executau lucrari de constructie pe o proprietate privata din municipiul Craiova au fost suprinse sub un mal de pamant. Muncitorii sunt acoperiti in totalitate de pamant. Potrivit Mediafax, au fost alertate mai multe echipaje de pompieri cu o autospeciala de descarcerare…

- Accident grav, in aceasta dimineața pe șoseaua Buzau – Braila, in dreptul localitații Cilibia. Doi tineri și-au pierdut viața dupa ce autoutilitara cu care circulau a intrat intr-un TIR. Ambele vehicule rulau in același sens dinspre Buzau inspre Braila. Victimele au ramas incarcerate in autoturilitara.…

- Accident grav, in aceasta dimineața pe șoseaua Buzau – Braila, in dreptul localitații Cilibia. Doi tineri și-au pierdut viața dupa ce autoutilitara cu care cisculau a intrat intr-un TIR. Ambele vehicule rulau in același sens dinspre Buzau inspre Braila. Victimele au ramas incarcerate in autoturilitara.…

- Tragedia s-a produs la orele pranzului, pe o trecere de pietoni din apropierea unui hotel. Pietonul a fost izbit in plin de o masina, iar manevrele de resuscitare au fost zadarnice. Grav ranit, omul si-a dat ultima suflare pe caldaram, chiar sub ochii medicilor. Etilotestul a aratat ca soferul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis in zona Rovere Mobili. Din primele informatii un pieton a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada. La fata locului a intervenit un echipaj de la Ambulanta care a acordat primul ajutor victimei. Aceasta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme.Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc pe trecerea de pietoni din dreptul Mega Image din Tomis 3. Un pieton a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada. Potrivit Serviciului de Ambulanta al Judetului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, la intersectia strazilor Semanatorului cu Frunzelor. Politistii din cadrul Serviciului Rutier Constanta au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut evenimentul. In accident au fost…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Constanta, un barbat de 38 de ani s-a prezentat duminica la sediul Politiei, recunoscand ca este autorul accidentului de sambata, de pe strada Soveja din municipiul Constanta, cand a lovit un barbat care traversa prin loc nepermis. El urmeaza sa fie audiat de politisti…

- Circulatia metroului este oprita, vineri dimineata, pe tronsonul Izvor - Politehnica - Grozavesti, dupa ce un jgheab de scurgere a infiltratiilor a cazut din plafon pe o sina si a produs un scurtcircuit. Un tren plin cu calatori a ramas oprit in tunel, la aproximativ 200 de metri de peron la statia…

- Accident, ieri, in fața Colegiului Tehnic nr.2 din Targu Jiu. Doua mașini au fost avariate in urma unui impact puternic, dupa ce unul dintre șoferi ar fi vrut sa intre in parcare. La fața locului a fost chemata și ambulanța, un martor spunand ca unul dintre pasageri s-ar fi lovit la cap. Acesta…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dupa amiaza in Breaza, unde soferul unei vidanje a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-o conducta de gaze. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Pompierilor si Ambulanta SMURD. Doi barbati aflati in masina utilitara…

- Traficul rutier pe ambele sensuri de mers ale DN17 Gura Humorului- Suceava, in localitatea Ilișești, județul Suceava, este oprit miercuri dimineața din cauza unui accident rutier, informeaza un comunicat de presa al Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR). …

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers ale DN 59, din cauza unui accident rutier care a avut loc intre localitatile Jebel si Voiteg, din judetul Timis, in care au fost implicate un autobuz si un autoturism.Cauza…

- Inspectoratul General al Poliției Române informeaza ca circulația rutiera este oprita pe DN1, pe ambele sensuri de mers, din cauza unui accident rutier care a avut loc la intrare în stațiunea Predeal, din județul Brașov.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca un accident rutier s-a produs luni la intrare in statiunea Predeal, din judetul Brasov. Cauza producerii a fost intrarea pe contrasens, iar in urma evenimentului au rezultat 5 victime.

- Circulatia pe autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti se desfasoara in coditii de ploaie, sambata dimineata, Politistii de la Rutiera avertizeaza ca exista riscul de aparitie a fenomenului de...

- Un accident a avut loc în urma cu puțin timp, în zona ICIL, din municipiu. La fața locului, se afla un echipaj de la ambulanța, dar și pompierii de la Descarcerare. UPDATE. Potrivit ultimelor informații, în accident au fost implicate o ambulanța și o mașina de taxi. Ambele…

- Un accident a avut loc în urma cu puțin timp, în zona ICIL, din municipiu. La fața locului, se afla un echipaj de la ambulanța, dar și pompierii de la Descarcerare. UPDATE. Potrivit ultimelor informații, în accident au fost implicate o ambulanța și o mașina de taxi. Ambele…

- Un accident a avut loc în urma cu puțin timp, în zona ICIL, din municipiu. La fața locului, se afla un echipaj de la ambulanța, dar și pompierii de la Descarcerare. UPDATE. Potrivit ultimelor informații, în accident au fost implicate o ambulanța și o mașina de taxi. Ambele autoturisme…

- Accident cu ambulanța, in județul Dambovița, pe 26 octombrie. O ambulanta aflata in misiune a fost avariata intr-un accident produs in comuna Braniștea, judetul Dambovita. Ambulanta transporta la Spitalul din Titu, in același județ, un copil cu febra mare, insotit de mama sa, cand a fost lovit de…

- CNAIR SA a anuntat participanții la trafic ca la aceasta ora pe DN 7, km 162+300, pe raza localitații Milcoiu, județul Valcea, circulația rutiera s-a reluat in condiții normale pe ambele sensuri de mers. Astazi, 24.10.2017, in jurul orei 12:45, ...

- O persoana a fost ranita in urma unui accident de circulație petrecut pe podul din piața Cibin din Sibiu. La fața locului intervine o ambulanța SMURD și un echipaj de la descarcerare. In...

- Un accident rutier in care au fost implicate un TIR si un autoturism s-a produs duminica, in jurul orei 11, pe DN1 A, in localitatea prahoveana Cheia. Potrivit ISU Prahova, cisterna TIR-ului era incarcata cu 40 de tone de lapte, iar in urma impactului, 3 persoane au fost ranite. La…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP informeaza:Pe podul de pe bd. Renașterii (directia de deplasare str. Kiev), este inregistrat accident rutier, circulația se efectueaza pe o banda de deplasare.Serviciul abilitat a fost informat, in scurt timp circulația va reveni la normal.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata pe Soseaua Nordului, in apropiere de intersectia cu strada Gageni. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si s-a izbit de scuarul statiei de tramvai. Politistii sositi la fata locului au fost nevoiti sa-l incatuseze pe sofer,…

- Ambulanta trebuia sa ajunga la un copil dintr-o localitate din judet. Un sofer care a ignorat semnalele luminoase si acustice s-a izbit in plin in echipajul medical. Impactului a fost extrem de violent, ambulanta fiind proiectata intr-un stalp. Atat medicul si asistentul din ambulanta, cat…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta, in zona Garii CFR. Din primele informatii un barbat a fost lovit de o masina in timp ce traversa strada prin loc nepermis. La fata locului a ajuns un echipaj de la Ambulanta care a acordat ingrijiri medicvale victimei si a transportat…

- Patru mașini au afost implicate intr-o tamponare, in aceasta dimineața, la Scoarța. Trei persoane, doi pasageri și o șoferița, au fost ranite și au solicitat Ambulanța. Polițiștii au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Articolul FOTO. Accident la Scoarța. Patru mașini implicate!…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca, sambata, circulatia rutiera pe DN 7C (Transfagarasan), se desfasoara cu dificultate din cauza numarului mare deautovehicule.”Pe sectorul cuprins intre km 116+808 (Balea Lac) si km 130+000 (Balea Cascada), se circula…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite grav, luni dimineata, in urma unui accident provocat pe DN 13, in Mures, de un sofer baut care conducea o dubita si care a intrat pe contrasens intr-un autoturism in care se aflau victimele. Unul dintre supravietuitori a fost preluat de un…

- Imagini șocante in urma unui terifiant accident in Braiesti, județul Suceava. Doi oameni au murit, joi seara, dupa ce trei mașini, intre care un camon și o autoutilitara, s-au ciocnit. Traficul pe DN2 E este blocat. Impactul extrem de puternic a avut loc pe raza localitații Braiesti, comuna Cornu Luncii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca miercuri dimineata circulatia rutiera este oprita pe DN7 - Centura Calimanesti, din cauza eveniment rutier produs la kilometrul 5, in care soferul unui tir a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara partii…

- Coliziunea, foarte violenta, a avut loc la kilometrul 59, in dreptul localitații Taborfalva, pe sensul de mers inspre Szeged, marți, 3 octombrie, putin dupa ora 12.00 (ora Romaniei), se arata pe site-ul www.police.hu. Este vorba de trei autocamioane, din care unul cu platforma pentru autoturisme,…

- Sectia 8 Poliție Rurala Adancata a fost sesizata luni, la ora 14.40, despre faptul ca pe raza comunei Zvoriștea s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale. Polițiștii deplasați la fața locului au gasit la fata locului, pe raza localitații Stanca din comuna Zvoriștea, un microbuz și ...