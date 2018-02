Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident intre un microbuz si un autobuz, produs in municipiul Moreni din judetul Dambovita. O singura persoana a ajuns la spital.

- Un autobuz a intrat în coliziune, miercuri dimineata, cu un microbuz pe strada Victoriei din Moreni, în conditiile în care carosabilul era acoperit cu zapada, din accident rezultând o victima încarcerata, informeaza

- Direcția Județeana de Drumuri și Poduri ( DJDP) Constanța ia in calcul sa inchida cateva tronsoane de drumuri județene pentru a opri traficul pe timpul nopții. Rutele importante vor fi menținute deschise. Pe de alta parte, autoritațile au decis ca școlile din județ sa fie inchise și maine.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fata…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc din Moreni, judetul Dambovita, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament. Doua persoane au fost intoxicate cu fum si transportate la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Este din nou doliu in lumea sportul romanesc! Un practicant de kickboxing a murit la 23 de ani. Florin Stelian Gheorghe, din Comuna Matasaru, județul Dambovița, a cazut secerat in curtea casei sale. Familia sa a sunat imediat la 112, dar medicii de pe Ambulanta nu au putut face nimic pentru…

- Traficul rutier pe DJ 109F, intre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, este pus in pericol din cauza caderilor de stanci de pe versant, ca urmare a fenomenului de inghet-dezghet. Stancile dislocate in cursul noptii de 21 spre 22 februarie au ajuns pe partea carosabila, si au blocat un sens…

- La limita județelor Maramureș și Salaj s-au reactivat caderi de stanci, de pe versant, datorita fenomenului de ingheț-dezgheț, care au pus in pericol siguranța traficului rutier pe DJ 109F. Stancile dislocate, in cursul nopții, au ajuns pe partea carosabila, pe sectorul de drum din județul vecin, și…

- Directorul Intreprinderii de Drumuri si Poduri (IDP) Gorj trebuie sa repare o „greseala" de 14 mii de lei, prejudiciu adus societatii pentru ca a fost decontata mai multa benzina decat trebuia. Astfel, a fost depasit consumul...

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA – COD GALBEN Interval de valabilitate: 13 februarie, ora 22 – 14 februarie, ora 11 Fenomene Post-ul In aceasta noapte, Cod Galben de ninsoare, valabil și pentru județul Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In urma cu putin timp, Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Mihai Viteazu din judetul Constanta. Din primele informatii, este vorba despre un pieton, care a fost accdentat.Potrivit repretentantilor SAJ Constanta, un copil ar fi suferit un traumatism…

- Accident tragic in apropierea satului Razeni, raionul Ialoveni. Soferul unui microbuz de pe linia 165 a murit pe loc, dupa ce a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit violent cu un camion. Victima in varsta de 36 de ani era singura in maxi-taxi.

- In urma cu cateva minute a avut loc un grav accident rutier pe DN 7, in judetul Arad. In apropierea Monumentului de la Paulis, doua TIR-uri si un autoturism sunt implicate in evenimentul rutier. Sunt trei persoane incarcerate si intervin SMURD, un echipaj de descarcerare, o ambulanta speciala si una…

- O persoana a fost ranita in urma cu puțin timp intr-un accident rutier produs la Rovinari, satul Varț, Gorj. Din primele informații, victima este incarcerata. Intervine un echipaj de pompieri și Serviciul Județean de Ambulanța.

- In urma cu putin timp in localitatea Pogoanele a avut loc un accident grav. O femeie in varsta de 70 ani a fost acrosata de un utilaj agricol (mama unui cunoscut profesor de la C.N. Mihai Eminescu). Victima este resuscitata de medicii de la Ambulanta.

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 7, pe Bulevardul Republicii din Ploiesti. Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 70 de ani a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversare pe trecerea pentru pietoni din zona Mega Image. Victima a fost transportata…

- Accident grav la Moisei, in centrul comunei. Incidentul s-a soldat cu o victima, un pieton. Apelul la numarul unic de urgenta 112 s-a facut in jurul orei 17.00. In imaginile trimise de catre un cititor din zona se vede o masina de culoare alba in santul de pe marginea drumului, semn ca ar fi incercat…

- Traficul rutier este ingreunat in pasurile montane Prislop și Dealul Stefanitei din Muntii Rodnei, pe DN 18, respectiv pe DN 17 C, care fac legatura intre judetul Maramures si judetele Suceava si Bistrita Nasaud. Traficul rutier este ingreunat in pasurile Prislop și Dealul Stefanitei dinc auza ninsorii,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- Potrivit acestuia, victimele, un barbat de 28 de ani si o femeie de 22 de ani, se aflau intr-un autoturism care a derapat si a intrat sub un camion care transporta lemne, scrie Agerpres. Ele au fost transportate la spital cu o ambulanta de la Serviciul Judetean de Ambulanta si cu o ambulanta…

- Ambulanta era din judetul Neamt si transporta un pacient in stare grava catre Bucuresti. Masina a intrat in coliziune cu un autoturism. "In prima instanta s-a luat masura trasportarii pacientului de un echipaj SMURD Adjud la Spitalul Municipal Adjud", a declarat purtatorul de cuvant al ISU…

- O agenta din cadrul Poliției Locale Ploiești a fost lovita intenționat cu mașina de un șofer care a refuzat sa se legitimeze și care ulterior a fugit de la fața locului. Potrivit observatorulph.ro, acesta a fost interceptat la scurt timp in trafic de polițiștii secției 3 in zona Kaufland Vest.…

- „Din fericire, victima a suferit doar rani mai puțin grave, nefiind vorba de un accident mortal. Am fost sesizați cu privire la acest eveniment de reprezentanții fabricii din Arad. In acest moment se cerceteaza cazul”, ne-au declarat surse din cadrul ITM Arad. Din cate se pare, victima nu a necesitat…

- VICTIMA…Plecat sa munceasca in constructii ca angajat al unei firme din Bucuresti, un tanar de 24 de ani, din judetul Vaslui, a fost victima unui grav accident de munca. Firma la care lucra acesta avea de executat lucrari in localitatea Selimbar, judetul Sibiu. Radu Andrei lucra la inaltime, in incinta…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident deosebit de grav. In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul…

- In urma impactului, noua persoane au fost ranite. Dintre acestea, una foarte grav care a ramas incarcerata, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare al Detașamentului de Pompieri Tirgu Mureș pentru a fi scoasa din interiorul mașinii, potrivit lui Cristian Virag, purtatorul de cuvant…

- Un accident rutier grav, din care a rezultat ranirea a doua persoane, s-a produs noaptea trecuta pe o strada din Pitești. Puțin dupa miezul nopții, pe strada Armand Calinescu din Pitești doua autoturisme s-au tamponat. In accident au fost implicate doua persoane: un barbat de 38 de ani și un barbat…

- O seara de vineri oarecare s-a transformat într-un adevarat calvar pentru o familie din Florești dupa ce Anca Nicoleta Petean a fost lovita de o mașina în timp ce aștepta autobuzul împreuna cu fiul ei cel mare. Piciorul ei a fost prins între mașina și un coș de gunoi. Șoferul…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, in comuna Blejoi, zona fabricii Lido Garbea. Au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima, un minor in varsta de 14 ani, a fost transportat la spital. In momentul coliziunii, in cele…

- Un grav accident de circulatie a avut loc in urma cu putin timp la Navodari, pe strada Liliacului.Potrivit medicului Diana Claudia Tatarici, purtator de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta, victima este un copil.El era pieton si potrivit sursei citate starea sa este deosebit de…

- In urma cu cateva momente, un accident s a petrecut in localitatea Techirghiol. Incidentul s a soldat cu o victima. Potrivit Serviciului judetean de Ambulanta, victima este inconstienta. Vom reveni. ...

- O mașina a intrat într-o stație de autobuz, potrivit primelor informații, șoferul (59 de ani, din Florești) ar fi încercat sa întoarca pe mijlocul strazii și a fost lovit de o alta mașina, una dintre mașini a intrat în oamenii care așteptau autobuzul. În urma tragicului…

- Accident grav produs pe Drumul Național 10, pe raza localitații Candești. Din primele date, este vorba despre o femeie de peste 70 de ani, din localitate, care s-a angajat in traversarea drumului printr-un loc nepermis, moment in care a fost lovita de un autoturism, condus de un barbat de 47 de ani,…

- Detasamentul de pompieri Tulcea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al judetului Tulcea a fost solicitat in aceasta dimineata sa intervina pentru descarcerarea unei victime implicate intr un accident rutier produs pe DJ 222 TULCEA AGIGHIOL.Potrivit ISu Delta la fata locului s…

- In a doua zi de Craciun, tragediile se țin lanț. In aceasta dimineața, a avut loc un accident in care a fost implicata o ambulanța. Totul se petrecut in Galați din vina șoferului unei mașini de lux.

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta noapte, in jurul orei 00:45, la ieșire din localitatea Cuzdrioara. Din primele informații, șoferul unui autoturism nu s-ar fi asigurat in timp ce a efectuat o manevra de intoarcere și a fost lovit de un alt autovehicul care se deplasa dinspre Beclean inspre…

- Traficul rutier este blocat pe Centura Capitalei, la kilometrul 22, în localitatea Pantelimon, din cauza unui accident în care au fost implicate trei autoturisme. O persoana a fost grav ranita în urma impactului.

- Un accident s-a petrecut vineri seara pe Drumul Național 74, la ieșirea din orașul Zlatna, spre Abrud. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Alba, o persoana a fost ranita (cel mai probabil) ușor in urma unui incident rutier in care au fost implicate doua autoturisme și un autocamion. Din aceasta…

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a...

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite, dupa ce trei masini s-au ciocnit, in localitatea Lugasu de Jos. Printre raniti se numara si trei copii. La fata locului au au intervenit sase autospeciale ale ISU Crisana, un echipaj SMURD Oradea si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Echipajele…

- Intreprinderea de Drumuri si Poduri (IDP) Gorj a reusit sa isi achite datoriile catre bugetul de stat si catre furnizori pentru prima data dupa trei ani. Societatea este detinuta de Consiliul Judetean (CJ) Gorj si a fost nevoita in aceasta ...

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Un sofer neatent a acrosat un pieton in timp ce acesta traversa regulamentar strada. Accidentul a fost provocat de un autoturism cu numere de Timisoara. La fata locului s-au deplasat un echipaj de Politie si unul de la Serviciul Judetean de Ambulanta. SURSA FOTO: grupul de Facebook-IASI si RADAR OFICIAL…

- Un accident deosebit de grav s-a produs marti seara, in jurul orei 19, in comuna Blejoi, sat Ploiestiori, unde un autoturism a intrat sub un TIR. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de la Descarcerare, 2 Ambulante SMURD si o autospeciala de pompieri. In autoturism se aflau doua persoane, iar…

- Peste 230 de persoane venite duminica seara sa participe la slujba oficiata la manastirea Hadambu de episcopul vicar al Ahiepiscopiei Iașilor, Calinic Botoșaneanu, au ramas blocate din cauza poleiului in localitatea cu același nume, informeaza un comunicat al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri…

- Doua persoane au murit, iar alte sapte, intre care un copil, au fost ranite, intr-un accident rutier produs duminica pe, si in care a fost implicat un microbuz cu 20 de pasageri. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca a fost declansat Planul rosu de interventie, la fata locului fiind trimise…