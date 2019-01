Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit si una a fost ranita, in noaptea de vineri spre sambata, pe DN1, in zona Fantanita Haiducului din judetul Sibiu, dupa ce soferul unei masini a intrat intr o depasire si a ajuns pe contrasens, izbindu se frontal de un TIR, scrie a1.ro.Conform politistilor din Sibiu, accidentul…

- Accident groaznic. Doi tineri au murit pe loc, in urma impactului frontal cu un TIR. foto Doua persoane au murit si una a fost ranita, in noaptea de vineri spre sambata, pe DN1, in zona Fantanita Haiducului din judetul Sibiu, dupa ce soferul unei masini a intrat intr-o depasire si a ajuns pe contrasens,…

- Conform politistilor din Sibiu, accidentul s-a produs in zona Fantanita Haiducului, unde soferul unei masini a incercat sa depaseasca o alta masina, a intrat pe contrasens si s-a izbit frontal cu un TIR condus regulamentar spre Brasov, scrie a1.ro. Citeste si ACCIDENT GRAV pe DN 7. Patru persoane,…

- Doua persoane au murit si una a fost ranita, in noaptea de vineri spre sambata, pe DN1, in zona Fantanita Haiducului din judetul Sibiu, dupa ce soferul unei masini a intrat intr-o depasire si a ajuns pe contrasens, izbindu-se frontal de un TIR.

- Imagini accident cumplit. Un tanar a murit dupa ce a lovit un cap de pod si s-a rostogolit 40 de metri cu masina, murind pe loc.video+foto Un accident grav a avut loc vineri seara. Un tanar in varsta de 31 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina. Vezi:Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera…

- Biscuitii se numara printre cele mai indragite si consumate alimente din intreaga lume. Fie ca sunt dulci sau sarati, biscuitii reprezinta gustarea perfecta in nenumarate situatii. Dar cat de sanatosi sunt ei? Medicul nutritionist Mihaela Bilic a vorbit despre cum si cat de des trebuie sa consumam biscuitii…

- DREPTURI BANEȘTI ALE POLIȚIȘTILOR ȘI MILITARILOR, INCEPAND CU 1 IANUARIE Prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 114/2018 au fost adoptate unele masuri care privesc drepturile banești ale personalului din instituțiile publice din sistemul de aparare, ordine publica și siguranța naționala pentru anul…

- Un accident de circulatie s-a produs pe drumul national 18, pe raza localitatii Moisei.Un microbuz si un autoturism Dacia Logan au fost implicate. Vezi:Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si sejur la Hurghada. Avion din Budapesta, plecare pe 29 ianuarie! Azi, la 10.45, politia a fost sesizata…