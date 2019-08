Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri de 21 și 22 de ani au murit, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce masina in care erau a lovit un gard si a luat foc, in comuna Baraganul din județul Braila.Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dunarea”, accidentul s-a produs la ora 2.00 in comuna Baraganul, conform…

- Judecatoria Constanta a stabilit primul termen de judecata in dosarul in care un tanar de 22 de ani, din Constanta, este acuzat de producerea unui accident rutier mortal de pe DN 22, in zona localitatii Palazu Mic judetul Constanta , eveniment rutier in urma caruia doi tineri au decedat. Cauza se va…

- Accident mortal, seara trecuta, in vestul țarii. Un barbat care se afla pe bicicleta a fost izbit in plin de un motociclist. Incidentul s-a petrecut in localitatea aradeana Mocrea, ieri, 24 iulie, in jurul orei 21.30. Alte doua persoane au fost grav ranite. Biciclistul in varsta de 58 de ani conducea…

- Un Audi S4 de 350 de cai putere s-a rupt in doua, in Germania. Un tanar de 19 ani a fost aruncat 20 de metri de pe scaun, murind, impreuna cu soferul bolidului, care avea 21 de ani. The post Audi de 350 de cai putere, facut bucați intr-un accident. Doi tineri au murit appeared first on Renasterea banateana…

- Patru tineri români au murit duminica, 14 iulie, dupa ce mașina în care se aflau s-a izbit de un parapete și apoi s-a rasturnat, în zona localitații Sant’Andrea, regiunea Forlì-Cesena, Italia.

- Marti, in jurul orei 13:00, un accident rutier s-a produs pe DN23, in apropiere de Braila. O femeie care se afla pe bancheta din spate a autoturismului condus de soferita de 20 de ani si-a pierdut viata.

- Un accident grav a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, 29 iunie, in județul Giurgiu, in urma caruia un adolescent de 16 ani a murit si doi tineri de 21, respectiv 24 de ani au fost raniti grav. Tragedia a avut loc pe DJ 611 in comuna Roata de Jos. Un autoturism Opel Astra si o Dacia Logan,…

- Un nou-nascut a decedat si alte patru persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie produs joi, pe DJ 203, in judetul Braila, intre un TIR si un autoturism. "Intre Ulmu si Vultureni s-a produs un ...