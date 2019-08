Stiri pe aceeasi tema

- O persoana de 45 de ani a murit, iar alte cinci, intre care si un copil de 1 an si 6 luni, au fost ranite, duminica seara, in urma unui accident de circulatie care a avut loc pe DJ 701, la iesirea din localitatea Gratia catre Corbii Mari, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, minorul de 1 an…

- O persoana a murit, iar alte cinci, printre care și un copil, au fost ranite, intr-un accident produs, duminica, pe un drum județean din Teleorman. La intervenție au participat mai multe autospeciale din Teleorman și Dambovița, dar și elicopterul SMURD, anunța MEDIAFAX.Accidentul a avut loc,…

- ”Pe DN 79, la kilometrul 20+200 de metri, intre localitatile Simand si Andrei Saguna, judetul Arad, a avut loc o coliziune frontala intre un autoturism care a efectuat o depasire neregulamentara si un transport agabaritic”, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Imagini accident cumplit. O persoana a murit și alte doua sunt ranite.foto Grav accident de circulație produs pe E85, la ieșirea dinspre Garoafa spre Focșani, scrie realitateadevrancea.net Un autocamion care circula din direcția Garoafa- Focșani a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un…

- Un grav accident rutier s-a produs, in urma cu puțin timp, in București. Un motociclist și-a pierdut viața, dupa ce s-a izbit de stalpii care delimiteaza benzile de circulație.CITEȘTE ȘI: Te chinuie spatele? Mișcarile simple care iți iau durerea cu mana"In jurul orei 20.45 Brigada Rutiera…

- O persoana a decedat in cursul serii de marti, 25 iunie, in urma unui accident rutier petrecut pe DN 18, la intrare inspre Mogosa. Totul s-a petrecut dupa ce un autoturism a intrat intr-un copac. In total au fost trei victime. La fata locului au intervenit echipaje ale SMURD TIM, EPA si SAJ. Vlad HERMAN…

- O persoana a murit si patru persoane au fost ranite, joi, intr un accident rutier produs pe o strada din municipiului Pitesti, transmite Agerpres.roReprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Arges au anuntat ca mai multe autospeciale SMURD si echipaje ale Serviciului de Ambulanta…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta pe autostrada A3, Bucuresti - Ploiesti. O persoana și-a pierdut viața și alte șase, printre care și trei copii, au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale.