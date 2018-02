Stiri pe aceeasi tema

- India: 9 copii morți, dupa ce o duba a intrat intr-o școala. O duba a intrat intr-o școala din estul Indiei, sambata. In urma incidentului au murit noua copii, iar alți 10 au fost raniți și se afla in stare critica la spital, transmit autoritațile locale. Potrivit CNN , incidentul s-a petrecut in Muzzafarpur,…

- Circulația rutiera a fost blocata, joi dupa-amiaza, in jurul orei 13.45, pe DN 2A, la intrarea in localitatea Crucea, județul Constanța, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe șosea, prinzand sub el o mașina care transporta butelii pline cu gaz. In urma accidentului rutier, 50 de butelii cu butan s-au…

- Șoferul mașinii care transporta copiii unei școli din Ghergheasca, județul Buzau, a fost depistat de polițiști, la un control rutier obișnuit, beat la volan, cu o alcoolemie de 1,72 mg alcool in aerul expirat. Surse din zona spun ca șoferul obișnuia sa treaca pe la crașma inainte de a merge la serviciu,…

- Cursurile anului scolar 2018 – 2019 vor incepe pe data de 10 septembrie, anul scolar viitor urmand a avea 168 de zile, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa. Conform unui comunicat transmis marti AGERPRES de MEN, semestrul I este cuprins intre 10…

- • I s-a RIDICAT permisul de conducere pentru BAUTURA, de DOUA ori! Pacientii de la Centrul de Dializa Diaverum din Targu Jiu aduc grave acuzatii coordonatorului pe judet al ambulantelor BGS. Acesta coordoneaza in prezent patru masini de ambulanta, pacientii fiind adusi la centrul de dializa…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Mamaia in zona Pescarie.Din primele informatii un pieton a fost lovit de o masina in timp ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.La fata locului intervin cadrele medicale de al Serviciul de Ambulanta…

- Sunt clipe de panica ingrozitoare in statul american Florida dupa ce focuri de arma au fost auzite la o scoala din orasul Parkland. Cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar in afara scolii. Autoritatile din Florida anunta ca atacatorul a fost capturat.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș, au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie, in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești-Oaș a oprit pentru…

- Surse locale au declarat pentru corespondentul MEDIAFAX ca politistii din Targu-Jiu au observat, in noaptea de luni spre marti, un barbat in varsta de 41 de ani care conducea o masina pe strada Victoriei, aflat sub influenta bauturilor alcoolice. Sursele citate au spus ca barbatul a ignorat semnalele…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Imagini tulburatoare cu un caine legat de un taxi pe strazile din Cluj. Patrupedul a fost tarat pe bulevardele din oraș, dupa ce șoferul a considerat ca animalul era prea murdar pentru a se urca in mașina. Cazul scandalos a ieșit la iveala dupa ce isprava taximetristului a fost filmata in trafic de…

- ACCIDENT SPECTACULOS in BAIA MARE in urma cu puțin timp. O MAȘINA distrusa și un stalp de curent doborat la pamant. Circulația troleibuzelor pe traseul 54 este blocataFOTO Incredibil – in mai puțin de o luna, intr-o zona cu risc ridicat de accidente pe strada Granicerilor din Baia Mare. Un autoturism…

- Tanarul care a semanat panica in zona zero a Capitalei a actionat nebuneste, informeaza Romania TV. Mai multe persoane au fost ranite si transportate la spital dupa ce teribilistul si-a transformat pur si simplu masina intr-o arma. Citeste si Accident cu 2 raniti in Brasov. Doua autoturisme…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC potrivit News.ro . Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Soferul unui autoturosm a ajuns la spital in urma unui accident petrecut joi, pe DN1, in zona Timisul de Jos. Nu se știe ce intenții avea șoferul, insa a pierdut controlul volanului si a ieșit in decor, pe sensul opus de mers, unde s-a oprit intr-un indicator de „depasire interzisa”. Purtatorul de cuvant…

- Ozana Barabancea, scandal in timpul uni pelerinaj. Jurata de la „Te cunosc de undeva!” a trait șocul vieții ai, atunci cand șoferul care conducea mașina grupului a inceput sa țipe la artista. „I-am spus „shut up” s-a napustit pe mine, tipa, eram nas in nas, asteptam sa dea in mine. M-au rugat ceilalti…

- Un accident rutier a avut loc luni seara in jurul orei 18.15, la ieșire din Blaj spre Craciunel. O mașina marca Volkswagen, inmatriculata in Alba, s-a rasturnat pe carosabil. Se pare ca șoferul a pierdut controlul mașinii dupa ce un alt conducator auto, care venea din sens opus, ar fi avut pornita „faza…

- Un accident cumplit a avut loc sambata dimineața in localitatea Diculești, județul Valcea. Șoferul de 25 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a derapat și a lovit un parapet. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, accidentul a avut loc din cauza…

- Un accident grav a avut loc, vineri dimineata, pe DN1, intre un camion si un autoturism. Potrivit primelor informatii, accidentul s-a soldat cu doua victime. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1, kilometrul 188+200, la ieșirea din localitatea Vladeni,…

- Politistii au inceput o ancheta la Scoala din Fundeni-Zarnesti, judetul Buzau, dupa ce o eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Soferul spune ca si-a…

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie. Imaginile cu pietoni raniti intinsi pe trotuar au reamintit de atacuri teroriste,…

- Autoritațile buzoiene par hotarate sa stopeze fenomentul parcarilor la intamplare, care blocheaza traficul și așa ingreunat de la noi. De la 1 februarie, autospeciala de ridicare de la Urbis Serv va deveni operativa, iar mașinile staționate vor ajunge in curtea societații. Potrivit directorului Urbis…

- Un barbat a fost mușcat mortal de o cobra în timp ce acesta încerca sa îi coasa gura cu ața pentru a nu mai reprezenta un pericol. Șoferul auto din India a gasit reptila veninoasa stând relaxata la soare și a prins-o. Bhola Bath, care locuia…

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- In noaptea de 10/11 ianuarie a.c., in jurul orei 02.30, Politia orasului Cugir a intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier produs pe strada George Coșbuc din oras. Din primele cercetari efectuate de politisti a rezultat ca un tanar de 28 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism,…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui sofer s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, la Comarnic, in zona Posada. Potrivit IJP Prahova, in accident cu fost implicate un TIR si un autoturism, iar din primele informatii se pare ca soferul autoturismului ar fi efectuat o…

- La data de 5 ianuarie a.c., a fost sesizata producerea unui accident rutier pe raza localitatii Satuc, pe drumul national 10. Din primele verificari efectuate de echipa de cercetare la fata locului a rezultat faptul ca un barbat in varsta de 27 ani, din Greceanca, in timp ce se deplasa cu un autoturism…

- Clipe de groaza pentru un polițist lovit cu mașina de un șofer in județul Suceava. Agentul de poliție a fost ranit de un barbat care nu a oprit la semnalul oamenilor legii și a disparut de la fața locului. Incidentul a avut loc, marți seara, in localitatea Cajvana, județul Suceava, noteaza obiectivdesuceava.ro…

- Un accident rutier a avut loc, joi seara, în jurul orei 21.00, pe raza localitații clujene Livada.Un tânar din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism marca Logan, care circula dinspre Gherla spre Cluj, la un moment dat a scapat mașina de sub control și s-a rasturnat…

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- Alerta in orașul australian Melbourne, unde o mașina a intrat in mai mulți pietoni. Peste zece persoane au fost ranite, potrivit presei australine. UPDATE 10.10: „A fost un act deliberat”, a anunțat poliția australiana, care a precizat totuși ca este prea devreme pentru a spune daca este un act de natura…

- Un autoturism s-a rasturnat duminica dupa amiaza la ieșirea din Bolotești. Conform primelor date, in mașina se afla o familie din Galați, parinții și doi copii, care venea de la Lepșa și se intorcea acasa. A rezultat ranirea ușoara a unui copil de 8 ani. Șoferul este un barbat de 44 ani. Tot duminica…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii Ticau, oras Ulmeni. Din primele informatii se pare ca o autoutilitara a fost lovita de un tren de persoane care circula pe relatia Baia Mare – Jibou. In urma impactului violent masina a fost tarata cativa zeci de metri. Conducatorul…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Șase persoane au fost ranite de mașina condusa chiar de directoarea școlii.

- Reprezentanții ISU Prahova au declarat ca o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul mașinii, un tanar in varsta de 19 ani, a intrat in stop cardiac și, deși a fost resuscitat, a murit in drum spre spital. Accidentul…

- Un alt accident rutier grav s-a petrecut in zona Ramnicelu. Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca un conducator auto de 26 de ani din Ramnicelu circula pe DN 22, din directia Braila catre Rm Sarat, iar pe raza localitatii Ramnicelu ar fi pierdut controlul asupra directiei de…

- Ca sa-si pregateasca terenul, hotii leaga mai intai sticla, de obicei de tip PET, de roata masinii. De indata ce autoturismul se pune in miscare, soferul constata ca ceva nu este in regula. „Odata ce aude zgomotul, soferul coboara din masina si verifica ce s-a intamplat. Pana sa dezlege sticla legata…

- NESIMTIT…Soferul unui automobil marca Volkswagen a oprit joi, in jurul 16:00, pe mijlocul drumului, a pornit “avariile” si a plecat la cumparaturi. A lasat in urma lui o multime de soferi nervosi si o strada blocata, vreme de cateva minute. Incidentul a avut loc pe strada Walter Maricineanu, din Vaslui.…

- Un sofer a ajuns cu masina in santul de pe marginea drumului, in centrul orasului Sebes, miercuri seara. Ar fi incercat sa evite coliziunea cu alt autoturism. Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Lucian Blaga. Potrivit Politiei, accidentul s-a petrecut in jurul orei 20.20. Soferul unei Dacii Logan…

- Autoritatile au descins în apartamentul fostului presedinte al Georgiei. Mihail Saakașvili s-a urcat pe acoperisul cladirii si a amenințat ca se va arunca. „Îndemn pe toți sa se alature și sa nu permita comiterea faradelegii. Sa nu-i permita lui Poroșenko sa ma rapeasca…

- Cel putin s-a soldat cu 14 morti si numerosi disparuti, in India, din cauza Ciclonului Ockhi. Ciclonul a afectat statele indiene Kerala si Tamil Nadu, precum si Insulele Lakshwadeep, situate in sudul Indiei.Autoritatile au reusit salvarea a 223 de pescari si au evacuat alte cateva mii de…

- Un barbat, aparent din Siria, a intrat cu mașina in pietonii din fața unei discoteci din zona de nord a Germaniei. Potrivit autoritaților, șase persoane au fost ranite in urma incidentului. Șase persoane au fost ranite in zona de nord a Germaniei dupa ce un șofer a intrat cu mașina in pietonii aflați…

