- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost impușcat din greșeala in timpul unei partide vanatoare organizata duminica intr-o localitate din Iași. Din primele informații, vanatorul ar fi parasit zona in care trebuia sa stea și a fost lovit de o alice care a ricoșat dintr-un copac. Partida…

- Elicopterul SMURD s-a deplasat de urgenta intr-o localitate ieseana duminica dimineata, 23 decembrie, pentru a aduce la spital un barbat care a fost impuscat in timpul unei partide de vanatoare.

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Motru au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri, de 24 respectiv 35 de ani, ambii din comuna Bolbosi, banuiti de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Acestia, in seara de 18…

- Polițiștii locali aflați in patrulare noaptea trecuta, in Complexul Studențesc, au observat un barbat care dormea pe o banca dintr-un foișor amplasat in fața unui fast-food din zona. Dupa ce l-au identificat, polițiștii au constatat ca barbatul are 32 de ani și este din Motru, județul Gorj și ca era…

- Tatal tanarului de 17 ani, din Brasov, care s a impuscat mortal in cap miercuri seara, va fi sanctionat pentru ca nu a respectat obligatia de a pastra arma si munitia in conditii de securitate, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Brasov, Gabriela Dinu citat de Agerpres.ro 39; 39;In urma verificarilor…

- Un adolescent de 17 ani a fost gasit in aceasta seara decedat la Brasov. Din primele informatii baiatul s ar fi impuscat in cap cu arma de vanatoare a tatalui.Politistii si procurorii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili cu exactitate care sunt imprejurarile in care s a petrecut tragedia.…

- Un barbat de 53 de ani a fost impuscat din greseala la o partida de vanatoare desfasurata, vineri, pe fondul de la Bulzesti, judetul Hunedoara. Starea victimei este grava. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii au urmarit sambata un autoturism BMW al carui sofer a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Un politist a tras focuri de avertismente, dar masina a scapat, ulterior fiind gasit un barbat impuscat care probabil ca a fost in autoturism. Cercetarile sunt in desfasurare.