Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii.

- Cel putin 12 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite, miercuri, in gara Ramses din Cairo, Egipt. Surse din securitate spun ca incendiul a pornit dupa ce un tren a lovit o bara de oțel. Mai multe ambulanțe și echipaje de pompieri au sosit la locul accidentului, noteaza BBC. Imagini cu incidentul…

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia și Siria le cer…

- Cel puțin 20 de persoane au murit și alte 40 au fost ranite ca urmare a unui incendiu izbucnit în gara din Cairo, capitala Egiptului, informeaza presa de stat, citata de Reuters. Potrivit unor surse ale forțelor de securitate, focul a izbucnit ca urmare a ciocnirii unui tren în stația…

- Cel putin 10 persoane au murit si mai mult de 20 au fost ranite miercuri in gara centrala din Cairo, in urma unui accident feroviar care a declansat un incendiu, transmit AFP si Reuters, citand surse medicale si din domeniul securitatii, informeaza Agerpres.roAcestea au declarat ca o garnitura de tren…

- Cel putin 12 persoane au murit in urma unui atac al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan, dupa ce o masina incarcata cu exploziv a fost detonata, au anuntat oficialii locali, citati de Reuters, scrie antena3.ro.Atacul a avut loc in provincia Maidan Wardak, situata in sudul Afganistanului.Cel…

- Un incendiu devastator a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-o cladire pentru lucratori sezonieri in Courchevel (Savoie), inregistrandu-se cel putin doi morti si 14 raniti, potrivit prefecturii.

- Un accident in lant pe o autostrada din Florida, urmat de un incendiu puternic, a dus la moartea a sapte persoane si la ranirea a cel putin alte sapte, scrie USA Today.Citește și: Deputat PSD, apropiat de Liviu Dragnea, ULTIMATUM pentru Tudorel Toader: dați amnistia și grațierea! Accidentul,…