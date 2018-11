Accident de munca pe Platforma Chimica din Ramnicu Valcea. Trei muncitori s-au intoxicat cu glicol. In ce stare sunt victimele

Trei salariati ai unei firme de pe Platforma chimica din Ramnicu Valcea s au intoxicat in aceasta seara cu reziduuri de substanta dintr o cisterna CF in timp ce executau procesele tehnologice de intretinere a acesteia, transmite Agerpres.ro. Unul dintre angajati, aflat in stare de inconstienta, a fost preluat de o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Judetean si transportat de urgenta la spital, ceilalti doi, care sunt constienti, fiind preluati de o ambulanta a societatii respective. Zona din j ...