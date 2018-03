Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 52 de ani si-a pierdut viata, miercuri, dupa ce in timpul unor lucrari de excavatie pentru introducerea unor tevi de canalizare la Combinatul de Celuloza si Hartie peste el s-a prabusit un mal de pamant. In acest caz a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. Potrivit…

- Grav accident rutier, luni, 26 martie 2018, pe raza localitații Uioara de Sus. Un barbat de 45 de ani, din Ocna Mureș, care circula pe o bicicleta, a fost acroșat de un autoturism. Omul a fost transportat, de urgența, la spital. Din pacate, din cauza leziunilor suferite, a decedat. Poliția a deschis…

- Un barbat in varsta de 62 de ani si-a pierdut vineri viata, intr-un grav accident petrecut in jurul orei 10.00, pe DN 2 E, pe raza satului Baișești, comuna Cornu Luncii. In accident au fost implicate doua tiruri și o autoutilitara. In unul dintre tiruri, șoferul, un barbat in varsta de 62 de ani, a…

- Trei dintre romanii morti, marti, 20 martie 2018, intr-un cumplit accident petrecut in Olanda sunt din Caracal. Doi soti si inca o ruda a acestora si-au gasit sfarsitul in drum spre serviciu.

- Fabrica de celuloza face un pas important in formarea de noi specialisti si sprijina prima clasa de invatamant profesional in chimie industriala, care urmeaza sa califice 28 de elevi in meseria de operator fabricarea si prelucrarea celulozei si hartiei, pe parcursul a trei ani.

- Un angajat al carierei de calcar Bistrita (comuna Costesti) a murit in urma unui accident de munca produs sambata dimineata, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Victima este un barbat de 54 de ani, din Costesti, care lucra ...

- Un barbat de 68 de ani a murit joi dimineata, dupa ce a fost lovit de un auto-camion. Acesta participase noaptea trecuta la priveghiul unui tanar din aceeasi localitate, care a murit in urma cu cateva zile tot intr-un accident rutier. Victima era si bunicul unuia dintre pasagerii din autoturismul in…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri seara la iesirea din municipiul Vaslui, spre Bacau. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru salvarea victimelor.

- ACCIDENT Mortal in Catalina in urma cu cateva minute. Un barbat a murit in urma impactului Politistii au fost sesizati ca in Catalina la intrare a avut loc un accident de circulatie, in urma cu cateva minute. Din informatiile noastre un biciclist a fost acrosat de un autoturism. In urma impactului biciclistul…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Un apel la 112 a anunțat luni in jurul orei 13:30 faptul ca un barbat a cazut de la etajul trei al unui bloc. La fața locului a ajuns imediat un echipaj SMURD. Paramedici sosiți la fața locului au constata faptul ca este vorba de un barbat de 29 de ani care executa lucrari de […]

- Un accident grav a avut loc noaptea trecuta pe drumul national 7 din localitatea Santuhalm din Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite.

- Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite grav, joi, in urma impactului dintre doua masini, pe Drumul European 81, la iesirea din municipiul Satu Mare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit ISU „Somes” Satu Mare, in urma impactului dintre doua masini pe E 81, la iesirea…

- Un tragic accident de circulație s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 8.00, pe drumul județean 101P, in satul Bobolia din comuna Poiana Campina, aproape de ieșirea spre comuna Magureni. Un barbat a decedat dupa ce a fost lovit din plin de un autoturism. Se pare ca victima a coborat dintr-un…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la etajul sase al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti. Victima avea 61 de ani si era internat in sectia de Cardiologie. El a picat de la o fereastra a grupului sanitar, unde ajunsese ajutat de un coleg de salon, noteaza...

- Imagini de groaza in satul Recea, raionul Straseni. Un barbat in varsta de 31 de ani si-a pierdut viata, iar pasagerul sau se afla in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit violent cu un alt vehicul.

- Un barbat in varsta de 48 de ani a fost adus in stare critica la Spitalul Clinic Județean de Urgența Constanța dupa ce a suferit un accident de munc Înca un accident de munca a avut loc în Portul Constanța. Echipajele de intervenție au fost solicitate în aceasta dimineața…

- Grav accident la Orhei! Un barbat a murit la fata locului dupa ce un TIR s-a lovit violent de un alt TIR pe traseul Orhei-Rezina. Un alt barbat a fost transportat de urgenta la spital cu fracturi grave.

- Trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in urma impactului frontal dintre doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ancheta la Mehedinți, dupa ce un elicopter SMURD s-a deplasat la Turnu Severin pentru a prelua un pacient, dar acesta nu a fost adus la timp, astfel ca aparatul de zbor a plecat gol inapoi. A doua zi de Craciun, o femeie și-a pierdut viața intr-un teribil accident de circulație petrecut pe DN 56 A,...…

- Avem parte de un inceput de an plin de evenimente triste pe drumurile judetului. Din pacate, nu trece saptamana fara ca un tanar sa nu piara intr-un accident rutier. Drumurile din Arges si-au luat tributul luni noaptea. Robert Dumitru avea numai 24 de ani, iar acesta a murit in urma unui accident…

- Un barbat de 45 de ani, angajat al unei societați de exploatare a lemnului, si-a pierdut viata in timp ce incerca sa doboare cu un fierastrau electric un copac. „Evenimentul s-a produs luni, 22 ianuarie 2018, in jurul orei 11, fiind implicat un angajat, (fasonator mecanic), in varsta de 45 de ani al…

- Un muncitor care lucra in Santierul Naval Tulcea a murit, vineri seara, dupa ce a fost strivit intre o piesa si un perete, in timp ce se afla la bordul unei nave, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un grav accident rutier a avut loc astazi pe Centura de Est a orasului Ploiesti, in dreptul combinatului Teleajen, Poarta 4. Din primele informatii un autoturism s a rasturnat, iar doua victime sunt incarcerate iar una decedata. Potrivit ISU Prahova la fata locului se intervine cu o autospeciala, o…

- Sibianul Victor Spirescu a murit intr-un accident de mașina care a avut loc in Newport Pagnell, un oraș la aproximativ 90 de km de Londra, scrie The Sun, care mai precizeaza ca venirea lui Victor Spirescu in Marea Britanie, in 2014, a fost o ”poveste de succes”. Dupa ridicarea restricțiilor…

- Un barbat in varsta de 45 de ani a murit, duminica seara, dupa ce a fost calcat de tramvai, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. Evenimentul s-a petrecut pe Soseaua Viilor din Capitala.

- Un tanar de 20 de ani, din comuna Siseti, judetul Mehedinti, a murit, azi noapte, iar prietenul lui de 26 de ani, este in stare grava la spital, dupa ce au fost loviti de o masina scapata de sub contorl. ...

- Un accident grav a avut loc pe o sosea din sectorul 2 al Capitalei. O persoana a murit pe loc, iar alta a ajuns cu rani grave la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit o duba parcata, apoi s-a oprit intr-un gard. Medicii n-au mai putut face nimic pentru pasagerul din dreapta.

- Un barbat in varsta de 74 de ani din localitatea Ibanesti din judetul Botosani a murit, in aceasta dupa amiaza, dupa ce a fost surprins de un mal de pamant, a declarat, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, barbatul s ar fi aflat intr…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI a intervenit in 15 situatii de risc in ultimele 24 de ore. In una dintre situatii, pompierii au fost alertati pentru a debloca soferul unui autoturism „Mercedes Sprinter”, care a ramas prins sub masina, dupa ce aceasta a derapat de pe traseu.…

- Un barbat a murit, in urma unui accident produs in Gagauzia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, doua automobile s-au ciocnit violent pe traseul R -38. In urma impactului, soferul masinii "VW Golf" a ramas blocat intre fiarele vehiculului. fiind necesara descarcerarea…

- Un barbat a murit, in urma unui accident produs in Gagauzia. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, doua automobile s-au ciocnit violent pe traseul R -38.

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- Un barbat de 35 de ani, politist de frontiera, a murit, iar o tanara oradeanca este ranita, in urma unui accident produs chiar in prima zi a noului an, in Oradea.Polițistul de frontiera conducea un VW Passat si ar fi intrat cu viteza mare intr-un sens giratoriu, potrivit primelor investigații,…