- Un grav accident de munca s-a produs, sambata, la o brutarie din localitatea bistriteana Sieu Odorhei, unde un barbat in varsta de 50 ani a fost prins intr-un malaxor de la brau in jos, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud. La locul accidentului au…

- Echipajul de terapie intensiva mobila (TIM) a fost solicitat sa intervina, duminica seara, in jurul orei 21, la un caz medical in zona strada Pictor Ioan Sima din municipiul Zalau. Pacientul a fost un barbat, in varsta de 46 de ani, gasit in stop cardio-respirator, iar medicii au fost inceput imediat…

- Seful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dr. Raed Arafat, a fost prezent luni, la Zalau, la sediul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj. Vizita a fost prilejuita de ”Operationalizarea echipajului de terapie…

- Ultimul judet din nord-vestul tarii care nu dispunea de un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila, Salajul a fost dotat astazi cu o astfel de unitate. Ambulanta, una la mana a doua, va avea la bord un medic de urgenta sau un rezident in medicina de urgenta, doi paramedici pompier si un asistent medical.…

- Prima masina de terapie intensiva mobila, deservita de un echipaj ce va avea medici din Zalau, Cluj-Napoca si Oradea, a fost operationalizata luni, la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, in prezenta sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Raed Arafat…

- In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 31 de cazuri pentru acordarea asistenței medicale de urgența, iar in alte patru situații intervenția a fost asigurata de echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de…

