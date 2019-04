Accident de circulație între Popeni și Jibou. Trei persoane rănite ușor Un accident de circulație soldat cu ranirea ușoara a trei persoane a avut loc, vineri – 5 aprilie, in jurul orei 16,30, intre localitațile Popeni și Jibou. ”Pe DN 1 H, intre localitațile Popeni și Jibou, o tanara de 19 ani, din Jibou , in timp ce conducea autoturismul, intr-o curba deosebit de periculoasa la stanga, a patruns pe sensul opus de circulație și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism, care circula regulamentar, condus de un barbat de 57 de ani, din comuna Surduc”, au declarat reprezentanții Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este blocata sambata dupa-amiaza pe DN 1A Bucuresti - Ploiesti, la kilometrul 18+800 metri, pe raza localitatii Buftea, judetul Ilfov, din cauza unui accident produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Traficul rutier este blocat duminica seara pe DN65 (E 574), la intrare in comuna Ganeasa, dupa un accident intre doua autoturisme si o autoutilitara in urma caruia doua persoane au fost ranite, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean si Olt, scrie Agerpres. Pana la deblocarea…

- Un accident rutier a avut loc astazi, 5 februarie 2019, in jurul orei 11.00, pe DN 14 B, km 34, pe raza comunei Valea Lunga. In incident sunt implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba,in urma impactului, doua persoane sunt incarcerate. In zona, traficul este blocat. Potrivit ISU Alba, Garda de…

- Patru persoane, dintre care doi copii, au fost ranite in urma unui accident produs pe autostrada A1, la iesirea spre Ocna Sibiului, a anuntat, sambata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de...

- Trei persoane ranite au ajuns la spital, duminica, 20 ianuarie a.c., in urma unui accident rutier produs pe Drumul National 1H. Un tanar de 31 de ani, din Simleu Silvaniei, conducea autoturismul pe drumul mentionat, iar intre localitatile Nușfalau și Șimleu Silvaniei, pe un sector de drum in aliniament,…

- Sase persoane, printre care si un copil de opt ani, au fost asistate medical la fata locului in urma unui accident produs vineri pe DN1, in zona Banesti, intre un microbuz si o autoutilitara, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situati de Urgenta ISU Prahova, citati de Agerpres.roPotrivit…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2, la kilometrul 424, in localitatea Cumparatura, judetul Suceava, soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului intr-o curba si a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune frontala cu un alt autoturism, care circula regulamentar.…

- Trei persoane au fost ranite luni, intr-un accident rutier produs pe DN 14, la intrare in localitatea Saros pe Tarnave, unde traficul este blocat total, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de...