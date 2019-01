Stiri pe aceeasi tema

- O masina a lovit, sambata seara, pe contrasens, la o iesire de pe autostrada A1, in judetul Sibiu, un microbuz in care se aflau 12 persoane. Soferul vinovat a fugit, in timp ce trei adulti si doi copii din microbuz au ajuns la spital, raniti.

- Un accident s-a produs, sambata, la una dintre iesirile de pe Autostrada Sibiu – Orastie, aflata in dreptul municipiului Sibiu. Un autoturism a patruns pe contrasens si a lovit un microbuz in care se aflau 12 oameni, iar soferul vinovat a parasit masina si a fugit pe camp.

- Traficul rutier și cel feroviar este intrerupt in județul Cluj, dupa un accident in care au fost implicate un autotren, un autoturism si un microbuz. Trei persoane au fost ranite, potrivit Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN 1 Huedin – Oradea, pe raza localitatii Bologa, judetul…

- Dupa coliziune, BMW-ul a ricosat pe sensul opus de mers unde a fost izbit violent de un Volkswagen care circula catre Targu Frumos. In urma accidentului au rezultat trei victime. „La ora 11.50, politistii au fost sesizati despre faptul ca in localitatea Razboieni a avut loc un accident cu victime omenesti.…

- Trei persoane au fost ranite, sambata, dupa ce doua masini s-au ciocnit pe DN 7, in judetul Sibiu. Soferul unei maisini, nefiind atent, a patruns pe contrasens si a lovit o masina condusa regulamentar. Doi dintre raniti sunt incarcerati, iar traficul in localitatea Talmaciu este complet blocat, relateaza…

- Un autoturism a lovit un urs, luni seara, pe Drumul Judetean 106, la intrarea in localitatea Barghis dinspre Agnita, fara a se inregistra victime omenesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului IPJ Sibiu, Elena Welter citat de Agerpres.roPe DJ 106, intrarea in Barghis…

- Un accident rutier in care a fost implicat un microbuz de transport persoane, care din fericire era gol, și un autoturism s-a produs luni dimineața in jurul orei 06.00 pe DN 1, in zona Liliești - Baicoi. Potrivit IJP Prahova, accidentul s-a produs pe fondul uneia dintr principalele cauze de producere…