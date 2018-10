Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Accidentul de autocar care a avut loc luni dimineata pe DN 7, intre localitatile Tatarasti si Gothatea, in judetul Hunedoara, s-a soldat cu decesul unei femei din judetul Valcea si cu 32 de ran...

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineata, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate un microbuz si un autoturism, in localitatea Cristur, pe drumul judetean care face legatura intre municipiile Deva si Hunedoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Hunedoara…

- Sapte persoane au fost ranite, duminica seara, in doua accidente ce au avut loc pe autostrada A1, in apropiere de Orastie, cele doua evenimente, in care au fost implicate sase autovehicule, producandu-se la o distanta de circa 200 de metri unul de altul, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…