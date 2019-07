Accident de autobuz. Şase persoane au murit Sase persoane au fost ucise intr-un accident de autobuz duminica in republica autonoma rusa Baskortostan, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. Cel putin 13 persoane, inclusiv copii, au fost ranite cand autobuzul care transporta 39 de pasageri a iesit de pe carosabil si s-a rasturnat intr-un canal, potrivit biroului regional al Ministerului Situatiilor de Urgenta din Rusia. Ranitii au fost "transferati la cel mai apropiat spital", a adaugat biroul. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

