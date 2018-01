Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost implicate sambata dupa-amiaza intr-un accident pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin la intersecția cu un drum județean ce duce spre localitatea Cerneți. Accidentul a avut loc sambata, 20 ianuarie, pe centura ocolitoare a Severinului la intersecția cu DJ 607A…

- Cinci persoane primesc ingrijiri medicale, sambata, in urma impactului dintre patru masini pe soseaua de centura a municipiului Drobeta-Turnu Severin, la intersectia cu DJ 607A. Politistii au stabilit ca unul dintre soferi nu a acordat prioritate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Detasamentul de Pompieri Dr.Tr. Severin intervine la un accident rutier cu 4 victime pe centura orasului la intersectie cu DJ607A. In accident sunt trei autoturisme implicate, din cauza neacordarii de prioritate, cinci victime. Articolul FOTO: Accident cu patru victime și trei mașini implicate, pe centura!…

- Ninge de cateva ore la Constanta, iar pe carosabil incepe sa se depuna zapada. An aceste conditii a avut loc in aceasta dupa amiaza un accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme, care au fost avariate. ...

- Accident cu victime incarcerate pe strada Victoriei, intre Bebe Lutaru și peco. Se pare ca ar fi implicate 3 mașini. Exista doua victime pana in acest moment, din primele informatii. Articolul GALERIE FOTO: TREI MAȘINI implicate intr-un GRAV ACCIDENT, la Bebe Luțaru, ACUM! apare prima data in GorjDomino…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, pe raza localitatii Campina. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a suferit leziuni minore si a fost transportata la spital. In cele trei autoturisme se aflau 8 persoane.…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN 1, in comuna Blejoi, zona fabricii Lido Garbea. Au fost implicate 3 autoturisme, iar in urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima, un minor in varsta de 14 ani, a fost transportat la spital. In momentul coliziunii, in cele…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu putine momente, pe centura ocolitoare a orasului Targu Jiu. Doua masini au fost implicate, incidentul avand loc pe str. Hidrocentralei, dincolo de baraj spre Artego. Revenim cu detalii. Articolul Accident pe CENTURA! Doua masini IMPLICATE! apare prima data in…

- La data de 31 decembrie 2017, ora 23.40, un barbat, din comuna Golești, in timp ce conducea un autoturism pe DN2 E85, din direcția Focșani- Ramnicu Sarat, pe fondul vitezei neadaptate a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism…

- O teava de gaze a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, un conducator auto nu a acordat prioritate de trecere altui sofer. “Un conducator auto nu a acordat prioritate de trecere altuia. Conducatorul vinovat are si 31 de ani si este din Cluj-Napoca. În accident au fost implicate patru autoturisme,…

- Un accident rutier grav, cu cinci autoturisme implicate, a avut loc, miercuri dimineața, pe strada Fabricii de Zahar, din Cluj-Napoca.Din priemele informații, un conducator auto nu ar fi acordat prioritate, intrând în coliziune cu un alt autoturism, pe care l-a proiectat…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca in judetul Ilfov traficul rutier este blocat luni pe DNCB la kilometrul 22 (localitatea Pantelimon), din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme.Citește și: Pe banii noștri! Fostul soț al Olguței Vasilescu face inca…

- În urma cu puțin timp, pe Bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța a avut loc un accident rutier. În evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme și un autobuz care circula pe linia 101. La fața locului s-au deplasat de urgența o autospeciala…

- Teroare pe sosea in pragul Craciunului. Un nou accident extrem de grav, cu cinci masini implicate, s-a produs pe o sosea din vestul tarii. O femeie din Arad a ajuns la spital in stare grava dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita puternic de un TIR. Soferul camionului a incercat sa depaseasca…

- Ieri seara s a produs un accident in judetul Tulcea, in zona Celco. In impact au fost implicate doua autoturisme. Cei care au trecut prin zona au vazut cum arata cele doua automobile, implicate in evenimentul rutier. ...

- Accident șocant pe Drumul Național 16 Cluj Napoca - Reghin, în care au fost implicate trei autoturisme. Centrul INFOTRAFIC informeaza ca traficul este oprit pe ambele sensuri pe raza localitații Corpodea.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul AUrel Vlaicu din Constanta in zona podului IPMC. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme. Nu au fost persoane ranite in accident. Sursa foto: Facebook InfoTrafic Judetul Constanta ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta pe strada Tepes Voda in zona hotelului Havana. Din primele informatii o persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu traumatism de membru inferior. La fata locului intervin cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean…

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- Un accident rutier a avut loc astazi, in jurul orei 10.30 in municipiul Constanta in zona Victoria la intersectia bulevardului Tomis cu strada Poporului. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident, un Opel Corsa si un Volkswagen Passat. Nimeni nu a fost ranit in accident dar…

- Traficul pe A1 este blocat la aceasta ora, pe sensul Sebeș-Deva, din cauza unui accident in care au fost implicate 3 autoturisme. La fața locului s-au deplasat echipe de la SMURD Sebeș și Serviciul de Ambulanța Județean Alba, pentru a acorda primul ajutor persoanelor implicate. Din primele informații,…

- Un accident in lant a avut loc in aceasta dimineata in statiunea Mamaia.Din primele informatii cinci autovehicule au fost implicate in accident. Evenimentul rutier a avut loc in zona unei treceri de pietoni. ...

- Un accident rutier a avut loc, luni dimineata, pe A1 Bucuresti-Pitesti, sensul spre Capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir si doua masini, potrivit ISU Bucuresti-Ilfov. In total, in accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate la spital.

- Un accident rutier, cu implicarea a cel putin zece masini, a avut loc in apropiere de Cojusna.La fata locului au intervenit oamenii legii.Revenim cu detalii.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa contact@publika.

- Cinci persoane au fost ranite miercuri seara, intr-un accident petrecut pe raza comunei Patrauți, pe E85, in zona șoselei de centura a municipiului Suceava. In accident au fost implicate trei mașini implicate, iar doua persoane au ramas incarcerate.Au intervenit pompierii militari ai ...

- Un accident rutier in care au fost implicate un camion și doua autoturisme, a avut loc, marți dimineața, pe șoseaua ocolitoare a municipiului Alba Iulia, la intersecția cu strada Marașești. In urma impactului, patru persoane au fost ranite ușor. Revenim cu amanunte

- Un accident rutier s-a petrecut joi dupa-amiaza, in jurul orei 17.30, pe DN74, la intersectia cu drumul spre localitatea Ampoita. Din primele date, doua masini s-au lovit. In imaginile transmise de un cititor Alba24 se poate vedea un autoturism Volkswagen Golf avariat in partea din fata si o dubita,…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, la intersectia bulevardelor Ferdinand cu 1 Decembrie 1918. Potrivit Serviciului Rutier Constanta in accident au fost implicate doua autovehicule si nu au existat victime. ...

- Carambol in Capitala. Cinci masini s-au ciocnit pe strada Muncesti din sectorul Botanica.Deocamdata, nu se cunoaste cine se face vinovat de accident si cauza producerii acestuia.Imagini de la fata locului au fost postate pe o retea de socializare.

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc luni seara, in jurul orei 19.15, pe DN 29 Suceava-Botosani, in zona de iesire din municipiul Suceava, dupa OMV.Personalul medical ajuns la fata locului a gasit cinci persoane care au fost implicate in accident, insa acestea au…

- UPDATE: Echipajul de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri ” Capitan Marchiș Adrian” Baia Mare alaturi de pompierii din cadrul Garzii de Interveție Farcașa au intervenit astazi in Colțirea in cazul unui accident rutier cu patru victime, dintre care un copil in varsta de 2 ani. Una dintre…

- Accident in Coltirea in urma cu putin TIMP. Doua MASINI IMPLICATE. Patru PERSOANE RANITE. O PERSOANA incarcerata.Trafic BLOCAT Politistii au fost sesizati ca in Coltirea la iesirea spre Ardusat, a avut loc un accident de circulatie. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment,…

- Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, femeia decedata avea 35 de ani. O alta victima, de 18 ani, prezinta arsuri la nivelul cailor respiratorii si este intubata. Ea are arsuri in procent ridicat si pe suprafata corporala si va fi transportata la Spitalul Floreasca. Potrivit martorilor, ar mai exista si alte…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, la intersectia bulevardelor Tomis cu Alexandru Lapusneanu in zona Dacia. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, un Opel si un Volkswagen. O persoana din Opel a fost ranita si a ajuns la spital.…

- Un barbat a ajuns duminica seara la spital, dupa ce a lovit un cal care i-a sarit in fața pe centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. In urma impactului mașina a fost avariata serios, iar animalul a murit. Accidentul s-a petrecut duminica, 5 noiembrie, in jurul orei 18,00, pe centura…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata la un accident rutier petrecut la iesirea din localitatea Harsova spre Giurgeni, fiind anuntati ca una dintre persoane este incarcerata. In evenimentul rutier au fost implicate doua masini, intr-una aflandu-se…

- Patru persoane au fost ranite vineri seara in urma unui accident in care au fost implicate cinci autoturisme, pe DN 1 Brașov - Fagaraș, la ieșire din Codlea catre Vladeni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. La fața…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, patru persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident produc intre localitatile Codlea si Vladeni, in care au fost implicate cinci autovehicule. "La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD, un echipaj de…

- UPDATE Din primele date, un barbat de 49 ani din Barlad, care se deplasa din directia Buzau catre Ramnicu Sarat, ar fi lovit un alt auto care se deplasa in aceeasi directie, la volan aflandu-se un barbat de 25 ani, din Ilfov. Ulterior acesta a fost proiectat pe contrasens, unde a intrat in coliziune…

- Un grav accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma in localitatea Posta Calnau, pe DN2E85. Potrivit primelor informatii, sunt doua autoturisme implicate, iar in urma coliziunii au rezultat trei victime, din care doua incarcerate. Vom reveni cu amanunte!

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru limitarea efectelor unui accident rutier produs pe DJ 222 intre localitatile Tulcea si Agighiol.In accident sunt implicate doua autoturisme. In autoturisme erau doi soferi.Potrivit ISU Delta Tulcea, un sofer este in stare grava iar cel de al doilea este…

- Trafic ingreunat in Azuga din cauza unui accident rutier. O persoana este prinsa intre fiarele contorsionate. Evenimentul rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, pe sensul de mers Brașov-Ploiesti. Implicate sunt 2 auto și un microbuz de marfa incarcat cu hartie igienica. In autiovehicule sunt in…