Accident cumplit: Un mort şi trei răniţi, după ce o maşină condusă de un şofer beat a intrat într-o casă Un mort si trei raniti, dupa ce o masina condusa de un sofer beat a intrat intr-o casa Accidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe raza localitatii aradene Odvos (DN 7), intr-o curba periculoasa, unde soferul a pierdut controlul volanului pe fondul vitezei excesive si al consumului de alcool. „Un barbat de 44 de ani din Arad a condus un autoturism pe DN 7, dinspre Deva inspre Arad, pe raza localitati Odvos, iar intr-o curba periculoasa la stanga, din cauza consumului de alcool (0,84 mg./l. alcool pur in aerul exiprat) si a vitezei excesive si neadaptate conditiilor de drum (carosabil… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

