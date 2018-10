Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite, trei fiind in stare critica, fara semne vitale, in urma unui accident rutier produs duminica oe DN 2, in Vrancea, si in care au fost implicate doua autoturisme.

- Patru persoane au murit ieri intr un teribil accident rutier pe DN2 E85 Focsani Adjud, la kilometrul 210 500 de metri, in zona localitatii Haret judetul Vrancea .In urma impactului violent, doua persoane au decedat pe loc, iar alte patru au suferit leziuni grave. Ulterior alte doua persoane au murit…

- Elicopterul SMURD a fost solicitat in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Lumina judetul Constanta in ajutorul unei persoane ranite. Din primele informatii interventia are loc la biserica din localitatea Lumina. Cadrele medicale intervin in ajutorul unei persoane care ar fi cazut de la inaltime.…

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.- in curs de actualizare

- Planul Rosu de interventie a fost activat, joi seara, la Buzau, in urma unui accident rutier cu victime multiple produs pe DN2 C Costesti-Slobozia, pe raza localitatii Pogoanele. Un autoturism, un microbuz de transport persoane si un tractor s-au ciocnit, 12 persoane fiind constiente, dar cu multiple...

- Imagini accident cumplit in urma cu putin timp: DOI MORTI si PATRU RANITI. Autoritatile au activat PLANUL ROSU de interventie FOTO Un accident rutier grav, in care au fost implicate doua autoturisme, a avut loc, duminica, in județul Ialomița, pe DN 2 (E85), la iesirea din Urziceni. UPDATE: Centrul INFOTRAFIC…

- Accident cumplit in urma cu puțin timp, la Iași. Potrivit Observator, implicați au fost un microbuz care transporta 15 persoane și un autoturism. Momentan, se vorbește despre cel puțin un mort, șoferul mașinii, care a decedat pe loc.

- Patru persoane au fost ranite si au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs vineri in localitatea Corbi din judetul Arges, unde o soferita a pierdut controlul volanului si a lovit o masina parcata, in care urca o familie.