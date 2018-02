Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s-a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- O femeie în vârsta de 48 de ani a decedat, marți dimineața, dupa ce mașina în care se afla a fost spulberata de un tren, între orașul Tașnad și localitatea Cig, din județul Satu Mare.

- O femeie a fost grava ranita, marti dimineata, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren, intre orasul Tasnad si localitatea Cig, din judetul Satu Mare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare, Marius Siladi, pentru AGERPRES. In urma…

- Un tanar an varsta de 33 de ani din Alba a fost ranit intr-un accident rutier petrecut sambata, la Hunedoara. Masina pe care o conducea a fost lovita de un autoturism al carui sofer nu i-a dat prioritate, in intersectie. Potrivit IPJ Hunedoara, in 27 ianuarie, in jurul orei 18.30, un tanar in varsta…

- Un accident cumplit a avut loc sambata dimineața in localitatea Diculești, județul Valcea. Șoferul de 25 de ani și-a pierdut viața dupa ce mașina pe care o conducea a derapat și a lovit un parapet. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, accidentul a avut loc din cauza…

- Un reprezentant al Consulatului Onorific al Bulgariei in Romaniei a fost implicat intr-un accident rutier care a avut loc, joi, pe DN5, in localitatea Adunatii Copaceni. Masina in care se afla consulul s-a rasturnat intr-o curba, potrivit Infotrafic, acesta avand leziuni usoare.

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident petrecut luni seara pe șoseaua Cluj-Napoca – Gherla. In jurul orei 22, un șofer de tir din Savarșin, județul Arad, care circula cu un autotren dinspre Cluj spre Gherla, cu destinația Dej, in zona localitații Livada, din cauza faptului…

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Un tanar de 20 de ani a murit, iar altul in varsta de 24 de ani a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman.

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Accident CUMPLIT. Doi morti dupa ce o masina s-a pravalit in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. FOTO O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s-a petrecut pe DN…

- In jurul orei 16, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta transporta fier…

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- O mașina s-a rasturnat marți seara, pe drumul județean care desparte localitatea Craciunelu de Jos de Blaj, dupa ce s-ar fi izbit de un cap de pod, șoferul acesteia suferind cateva rani superficiale. Din primele informații, in accident a fost implicata o singura mașina, inmatriculata in Cluj. La fața…

- Accident teribil in Galați. O ambulanța și o mașina de teren s-au ciocnit, intr-o intersecție. Un copil de 11 ani a fost ranit in urma impactului și a fost dus la spital. Șoferul vinovat s-a ales și el cu leziuni ușoare, dar și cu dosar penal.

- O salvare a Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, aflata în misiune, a fost implicata, marti, într-un accident într-o intersectie din oras. Un copil de 10 ani a fost ranit usor.

- Un grav accident rutier s-a produs, marți dimineața, in județul Salaj. Un tanar de 18 ani, fara carnet, a urcat la volan, a ucis un om și a a bagat alți doi in spital.„Un adolescent de 18 ani conducea un autoturism pe Drumul Județean 191D, iar la un moment dat, la ora 4.30, a lovit un grup…

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Un grav accident de circulație s-a produs pe DN11, la intrarea în localitatea Harman, județul Brașov, fiind implicat 4 autoturisme. Trei adulți și un copul a murit, iar o alta persoana se afla în stare grava.

- Traficul feroviar pe magistrala 400 este oprit sâmbata, la intrarea în stația Țicau, județul Maramureș, dupa ce, la o trecere la nivel cu calea ferata, trenul Regio Jibou-Baia Mare a intrat în coliziune cu un autoturism care nu a acordat prioritate.

- Un accident rutier a avut loc, vineri, pe strada Berzei din Bucuresti, impactul avand loc intre o masina de politie si un taxi. Din primele informatii, taximetristul nu ar fi acordat prioritate autoturismului politistilor, un agent fiind ranit, potrivit reprezentantilor Politiei Rutiere a Capitalei.

- Accident cumplit la intrarea in localitatea Bilicenii Vechi, raionul Singerei. Preotul din satul Copaceni și soția acestuia au decedat, iar un tanar a fost transportat de urgența la spital.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, marti, intr-un accident rutier produs in mureseana Hadareni, in impactul extrem de violent fiind implicate doua autoturisme. Read More...

- IMAGINI CUTREMURATOARE. TRAGEDIA ZILEI: Doi morti si doi raniti grav intr-un accident rutier CUMPLIT. DOUA autoturisme facute PRAF Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt grav ranite ca urmare a unui accident produs pe DN15. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza…

- Tragedie la Combinatul Oltchim! Un barbat in varsta de 48 de ani a murit, iar altul de 50 de ani a fost ranit grav dupa ce au cazut patru metri in gol. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu.

- Toti cei care i-au cunoscut pe Dan si fiul lui, morti intr-un acciden grav in Suceava, sunt in stare de soc. Nimanui nu ii vine sa creada ca s-au stins din viata. Mama micutului este la spital, in stare grava.

- O femeie a fost lovita in plin de o masina pe o trecere de pietoni de pe strada Traian din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit martorilor, conducatorul auto se deplasa cu viteza excesiva. In urma impactului, victima a zburat cativa metri in aer.

- Un barbat în vârsta de 32 de ani a condus, miercuri dimineața, un autoturism pe DN3, dinspre Cobadin catre Murfatlar, unde a pierdut controlul direcției și s-a zdrobit de arborele de pe marginea drumului.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, aseara, pe centura orasului Lugoj. Masina condusa de un tanar din Targu Jiu a intrat in sensul giratoriu din itersectie DN 6 cu centura Lugojului, dupa care s-a rasturnat.

- O masina a fost lovita de tren, duminica seara, in Gara Lacu Sarat. In accident soferul a murit pe loc, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila citate de Agerpres.ro. Din primele informatii o masina marca Dacia Break a fost lovita de acceleratul Galati Bucuresti. Potrivit declaratiei conductorului…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, in urma unui accident care a avut loc, in noaptea de vineri spre sambata, in Galați. Oamenii au intrat cu mașina intr-un stalp, relateaza Europa FM. Doi tineri, soferul de 35 ani si o fata de 17 ani, au murit, iar alte doua persoane sunt in stare grava…

- Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr un stalp pe o strada din Galati. Pe retelele de socializare a aparut informatia conform careia masina avea o viteza de peste 180 de kilometri ora, potrivit Romania TV.Masina…

- Un barbat, de 35 de ani, si o tânara, de 17 ani, au murit, în timp ce alte doua fete, de 14 si 17 ani, au fost ranite si transportate la spital, dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp.

- UPS! Comandantul Poliției Huși, comisarul șef Catalin Bigu, a fost implicat pe 29 noiembrie, la orele 19.00, intr-un accident in lanț, care s-a produs pe DE 581, in localitatea Crasna. Prima mașina implicata in accident a oprit brusc, iar comisarul șef Catalin Bigu, care se afla in mașina sa cea…

- Deputatul Radu Vasilica, ranit intr-un accident auto. Deputatul PSD (Partidul Social Democrat) Radu Vasilica a fost ranit grav intr-un accident produs la intrarea in Pitești, județul Argeș. Politicianul se afla pe motocicleta și s-a lovit de o mașina. Polițiștii sunt la fața locului și fac cercetari.…

- Deputatul PSD conducea o motocicleta și a intrat cu ea intr-o mașina parcata, intr-un stalp, dar și intr-o mașina ce se afla in mers. Potrivit sursei citate, barbat este ranit la ambele picioare, este conștient, insa cu politraumatisme.

- Accident la Salcia! Cetațean strain, ranit dupa ce a intrat cu mașina intr-un TIR Cauciucul unui autoturism inmatriculat in Germania a explodat, iar șoferul, un cetațean strain, a pierdut controlul volanului, oprindu-se intr-un TIR care venea din sens opus. Barbatul a fost ranit. Evenimentul rutier…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Lumina, judetul Constanta, in zona Avicola.Din primele informatii un autoturism s a rasturnat iar o persoana a fost ranita.Potrivit SAJ Constanta este vorba despre un pacient de 67 ani, constient,diagnosticat cu traumatism cranio cerebral,…

- Bulgarul abia isi cumparase autoturismul cu care se intorcea din Germania acasa. Grabit, barbatul a intrat in depasirea unei coloane, fara sa tina cont ca este pe pod si pe linie continua. Nu a mai avut timp sa revina pe sensul lui de mers si a intrat in masina care venea din sens opus, in care se…

- „Dimineata (marti - n.r), la 10, veneam spre Parlament la comisia de ancheta si eram cu telecomanda, si cand m-am indreptat, am vazut ca nu mai e masina in fata. Am crezut ca am fost eu obosit seara si poate am lasat-o mai in stanga sau mai in dreapta, ca asa face orice om. M-am dus, m-am uitat,…

- Accident mai putin obișnuit la Timișoara. O stație de tramvai a fost spulberata de o mașina de teren scapata de sub control. Aceasta a fost proiectata in refugiu dupa ce a fost puternic lovita, din spate, de un alt autoturism condus de un șofer neatent.

- Potrivit ISU Tulcea, sectia de pompieri Macin a fost solicitata sa intervina la un accident rutier care a avut loc pe DN22D, intre localitatea Macin si popasul Hanul Grecilor. Aici, o masina cu trei tineri a iesit de pe partea carosabila. In autoturism se aflau doi tineri de 16 ani si unul…