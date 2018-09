Stiri pe aceeasi tema

- Un oras din Alba a trecut prin veritabile clipe de groaza in anul 1985. Doua explozii foarte puternice, determinate de scurgeri de gaze, au dus la moartea a 14 oameni si la ranirea grava a altor cateva zeci.

- Imagini cutremuratoare: Doi romani au murit, iar trei sunt raniti in urma unui accident cumplit produs in Ungaria.foto Doi romani au murit, iar trei sunt raniti in urma unui accident produs in Ungaria. Persoanele decedate sunt un copil de doar 5 ani si o femeie. Ei au pierit in urma impactului nimicitor…

- Accident grav in Bistrita-Nasaud. O femeie, mama a 9 copii, a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina. In autoturism se aflau trei dintre copiii ei a murit. Unul dintre aceștia, un copil de 13 ani,este transportat cu elicopterul SMURD la Targu Mures. Tragedia a avut loc in aceasta dimineata, in jurul…

- Doua femei gravide și bebelușii din pantecele lor au pierit. Și acesta nu e bilanțul complet. A murit și bebelușul unei gravide care a supraviețuit, dar este si ea in stare grava, in coma. Alți doi copii au fost raniți și transportați la spital. Doua dintre gravide si bebelusii lor nenascuti au murit…

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in apropiere de Ranca, informeaza Romania TV. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in afara carosabilului. La fața locului au intervenit echipaje de la serviciul de ambulanta, dar și cei de la salvamont. Atat șoferul,…

- Bilantul accidentului de vineri seara pentru care s a activat Planul Rosu de Interventie la nivelul judetului Galati a ajuns la doi morti si sase raniti, dupa ce o tanara de 21 ani aflata in coma traumatica nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Imagini cutremuratoare: Patru oameni au murit in urma unui accident cumplit in urma cu putin timp. Vezi cum s-a intamplat tragedia.foto Masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. La fata locului sunt acum politistii care fac verificari, iar traficul este ingreunat. Un accident grav s-a petrecut…

- Un sofer care s-a rasturnat cu masina miercuri, in municipiul Ramnicu Sarat, judetul Buzau, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului, a reusit sa salveze pasagerii din autoturism, dupa care a murit. Soferul in varsta de 65 de ani din Ramnicu Sarat mergea cu masina prin municipiu cand…