- Soferul unui TIR a scapat cu viata dupa ce, marti, in timpul unei interventii pentru depanarea autovehiculului, cricul folosit pentru ridicarea masinii a cedat, iar aceasta a cazut peste el. "Barbatul, in...

- La finele lunii martie o tragedie s-a petrecut intr-o comuna din judetul Valcea. In urma unui accident, in care o masina s-a facut praf intr-un cap de pod, au murit pe loc un copil de numai 4 ani si un tanar de 19 ani. Un alt pasager a decedat si el cateva zile mai tarziu, iar intre timp, politistii…

- In total, 26 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 30 au fost ranite in incendiul unui autocar cu turisti in provincia Hunan, in centrul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP. Autocarul,...

- Saban Saulic, un solist cu o cariera de mai bine de cinci decenii, a murit în urma unui accident pe o autostrada din Germania. Cantecele sale l-au consacrat ca unul dintre cei mai vestiti solisti ai genului pop-folk din Serbia.

- 13 persoane au murit si alte zeci au fost ranite, miercuri, intr-un accident de autocar, a anuntat ministrul Sanatatii. Autocarul transporta aproximativ 50 de persoane cand s-a rasturnat pe o autostrada care leaga Skopje de Tetovo. "Numarul mortilor ar putea creste pentru ca mai multi raniti sunt sala…

- 13 persoane au murit și alte zeci au fost ranite, miercuri, într-un accident de autocar, a anunțat ministrul Sanatații, relateaza AFP.”13 persoane au fost omorâte. Sunt profund îndurerat”, a declarat Venko Filipce presei, care nu a putut preciza numarul raniților. Autocarul…

- Cel putin 7 oameni au murit si alti 32 au fost spitalizati, dupa ce un autocar la bordul caruia se aflau 45 de oameni, dintre care 31 de copii, s a rasturnat pe un drum regional din Federatia Rusa, in apropiere de localitatea Izvekovo, regiunea Kaluga, informeaza duminica agentia de presa TASS, conform…

- Un cumplit accident a avut loc, in aceasta dimineața, in Constanța. Un scafandru ce aparținea Forțelor Speciale și-a pierdut viața dupa ce nu a mai putut deține controlul volanului și s-a izbit violent de un alt autoturism.