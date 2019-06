Accident cumplit pe Valea Oltului: un om a murit și altul este în stare foarte gravă Traficul rutier este blocat duminica pe DN7, km. 248+700, intre Boita si Lazaret, unde o persoana a decedat si alta este grav ranita, dupa ce soferul unui autoturism a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un TIR, a anuntat IPJ Sibiu, potrivit AGERPRES. "Pe DN 7, la kilometrul 248+700, intre Boita si Lazaret, traficul este blocat total din cauza unui accident rutier. Soferul unui autoturism condus spre Sibiu a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un tir condus regulamentar din sens opus. S-a declarat decesul soferului din turism. Pasagerul a fost transportat la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

