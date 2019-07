Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! Accident grav in Borșa langa Poliție. Un autoturism a cazut in rau. Mai multe persoane ranite Un accident rutier a avut loc in urma cu putin timp la Borsa. Un autoturism implicat, cazut in rau, 2 victime neincarcerate, loc. Borsa, (langa Politie). Trs ISU MARAMURES. Vom reveni cu amanunte.

- Trei barbați au murit și unul a fost grav ranit in urma unui accident rutier spectaculos, produs duminica dimineata, la Novaci. Aceștia se indreptau spre Ranca și ar fi greșit drumul. In momentul in care au ajuns la un pod peste raul Gilort, autoturismul a cazut de la o inalțime de cinci…

- Un accident rutier a avut loc, duminica, in localitatea Milcovatu, judetul Giurgiu, dupa ce soferul unui autoturism a izbit un stalp de electricitate. Cinci persoane au fost implicate in accident, trei dintre acestea fiind declarate decedate. "Un autovehicul a parasit partea carosabila si s-a izbit…

- VIDEO! A inceput curațarea Transfagarașanului. Zapada a ajuns la 7 metri. Drumarii de la Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov au inceput curațarea Transfagarașanului (DN7C) pe porțiunea cuprinsa intre Balea Cascada și Balea Lac. Se lucreaza la eliberarea unei benzi pe partea dinspre vale,…

- Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism s-a produs in municipiul Bacau, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2,00, fiind transportate la spital 16 persoane, a declarat Adrian Cepoi din cadrul ISU Bacau.

- Miercuri, 15.05.2019, un autoturism ce circula pe DN 64 pe raza Comunei Stoenesti intr-o curba la stanga la Km. 171+500 nu a adaptat viteza la condițiile de drum, ieșind in afara parții carosabile. In urma evenimentului rutier doua persoane din autoturism au suferit vatamari corporale ușoare fiind transportate…

- Un accident de circulație, soldat cu cinci persoane ranite, s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3:00, pe strada Campiei din municipiul Turda, județul Cluj. Potrivit primelor informații, o tanara in varsta de 20 de ani, din județul Neamț, in timp ce conducea un autoturism pe…

- Un accident grav a avut loc in localitatea Belcești din județul Iași. O femeie de 35 de ani a cazut cu parapanta de la o inalțime de aproximativ 15 metri.Medicii au gasit-o conștienta, acordandu-i primele ingrijiri medicale la fața locului. Femeia urmeaza sa fie transportata la spital cu un…