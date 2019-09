Stiri pe aceeasi tema

- Doi oameni au murit sambata seara, in urma unui accident cumplit petrecut pe DN 2, langa localitatea Poșta Calnau din Buzau. Este vorba despre o tanara in varsta de 23 de ani și un barbat de 73 de ani, care se aflau in aceeași mașina. Alte 3 persoane au fost ranite. Potrivit reporterbuzoian.ro, fata…

- Un barbat de 48 de ani a murit la doar cateva minute dupa ce fusese externat de la Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova, chiar pe treptele cladirii. Medicii au incercat sa-l resusciteze aproape o ora și jumatate, fara succes. Ce se intamplase, de fapt, cu pacientul.

- Un barbat a murit si alte doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in noaptea vineri spre sambata, in statiunea Mamaia, dupa ce doua masini s-au ciocnit.Citește și: SONDAJ CURS - Romanii au urmarit in masa cazul Caracal: pe cine considera vinovați de tragedie Potrivit…

- Un barbat a murit și alte șapte persoane au fost ranite grav intr-un accident cumplit. Patru dintre victime sunt copii A fost tragedie pe o sosea din Sicilia. Un roman a murit, iar alti sapte au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si s-a izbit de parapetii de pe marginea…

- Un accident cumplit s-a produs sambata dupa-amiaza, la intrare in comuna Ganeasa dinspre Slatina. Impactul s-a soldat cu cinci victime. Un tanar de 23 de ani și-a pierdut, iar un minor de 15 ani se afla in coma. De asemenea, alte trei persoane sunt ranite.

- Un barbat de 55 de ani a murit, in timpul noptii de marti spre miercuri, dupa ce a fost accidentat succesiv de trei masini, pe autostrada, in timp ce se deplasa pe marginea carosabilului. The post Caz cumplit: Un barbat a murit dupa ce a fost accidentat succesiv de trei masini appeared first on Renasterea…

- Plan rosu de interventie, carambol cu sase masini. 19 persoane implicate in accident. Un barbat a murit pe loc. 16 ambulante au acordat ajutor. FOTO si VIDEO Autoritatile au declansat, marti dupa-amiaza, Planul rosu de interventie in urma unui accident produs pe DN 65, in zona localitatii Priseaca din…

- Vulcanul Stromboli din sudul Italiei a erupt din nou. Un barbat a murit dupa ce a fost lovit de o roca aruncata din crater, iar alte doua persoane au fost ranite. Persoana decedata se pare ca era un turist care se plimba cu bicicleta pe panta vulcanului activ.