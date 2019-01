Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident cumplit. Un tanar a murit dupa ce a lovit un cap de pod si s-a rostogolit 40 de metri cu masina, murind pe loc.video+foto Un accident grav a avut loc vineri seara. Un tanar in varsta de 31 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat cu masina. Vezi:Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera…

- Un grav accident de circulatie soldat cu 5 morti a avut loc in noaptea de sambata 8 spre azi, 9 decembrie. 5 oameni au murit intr-o mașina strivita de un TIR. Accidentul a avut loc in jurul orei 3 dimineața. Echipele de intervenție au fost alertate ca o mașina a fost strivita de un TIR, […]

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, George Cretu, la sosirea fortelor de interventie, incendiul se manifesta din interiorul imobilului pe o suprafata de aproximativ 150 de metri patrati, scrie news.ro. Pompierii au lichidat flacarile si au identificat doua cadavre carbonizate. Aparent,…

- Un barbat de aproximativ 60 de ani, aflat la volanul unui autoturism implicat intr-un accident violent a sfarsit in conditii greu de imaginat. Masina s-a lovit de un TIR ce transporta fier. Impactul rutier a avut loc pe DJ 682, la ieșirea din localitatea Felnac spre Secusigiu, iar autoturismul s-a transformat…

- O masina a intrat intr-un grup de elevi care traversau o strada, in nord-estul Chinei, lovindu-i pe mai multi dintre ei. Cinci copii au murit si 18 au fost raniti. Drama s-a produs la miezul noptii, in fata unei scoli elementare din orasul Huludao, in provincia Liaoning. Soferul a fost arestat. hotnews.ro

- Doua persoane și-au pierdut viața vineri seara, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat și a luat foc. Incidentul a avut loc pe marginea unui drum din județul Arad. Deși martorii au sesizat imediat incendiu la numarul de urgența 112, pentru victime nu s-a mai putut face nimic.

- Un accident cumplit a curmat vietile a doi tineri, trimitand alti doi cunoscuti ai acestora pe mana medicilor aradeni. Toti faceau parte din galeria echipei de fotbal UTA Arad, s-a aflat ulterior. Drama rutiera s-a produs seara trecuta, dupa ce soferul autoturismului in care se aflau cele patru victime…

- Un accident cumplit a avut loc joi seara, in Arad, unde o mașina in care se aflau patru persoane a plonjat de pe un pod inalt de aproximativ 20 de metri. In urma impactului, doua persoane au murit.