Accident CUMPLIT. Membrii unei formaţii şi managerul lor au murit pe loc "Coplesiti de tristete informam ca trupa Her's din Liverpool, formata din Stephen Fitzpatrick si Audun Laading, si managerul turneului lor, Trevor Engelbrektson, au murit tragic intr-un accident de trafic la primele ore ale zilei de 27 martie in timp ce calatoreau spre un concert la Santa Ana (California, SUA)", a postat casa de discuri Heist or Hit pe Facebook. Dupa ce au lansat mai multe single-uri, britanicul Stephen Fitzpatrick si norvegianul Audun Laading au editat in 2018 albumul de debut al Her's, intitulat 'Invitation to Her's', care s-a remarcat printr-un sound pop alternativ… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

