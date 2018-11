Stiri pe aceeasi tema

- O persoana si-a pierdut viata in urma unui accident rutier petrecut in Galati. Soferul, un tanar de 22 de ani, se afla la volan sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe contrasens, lovind un autoturism care circula regulamentar. In urma…

- La data de 26 octombrie 2018, in jurul orei 13.25, politistii din Cimpeni au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca o persoana a fost victima unui accident rutier, iar motociclistul ce l-a provocat a parasit locul producerii lui. Din primele cercetari efectuate de politistii deplasati la fata…

- O femeie de 30 de ani a fost ranita intr-un accident rutier petrecut pe DN75 langa Bistra. A fost acrosata de un motociclist care a parasit locul faptei. Politia l-a depistat ulterior si a constatat ca nu avea permis, iar motocicleta nu era inmatriculata. Potrivit IPJ Alba, vineri, 26 octombrie, in…

- Un tanar din Vatra Dornei fara permis de conducere s-a ales cu dosar penal, dupa ce a provocat un accident rutier și a disparut apoi de la fața locului. Incidentul a fost sesizat polițiștilor dorneni miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16.00, cand prin intermediul unui apel la 112 era anunțat ...

- Un tanar in varsta de 19 ani, din Susenii Bargaului, a ranit ușor o femeie in varsta de 61 de ani, care se deplasa pe o bicicleta. Dupa cele intamplate, tanarul a plecat de la locul accidentului. Acesta s-a ales cu dosar penal. Potrivit IPJ B-N, in data de 2 octombrie a.c., o femeie se afla pe o…

- Accident rutier pe DJ 203K, in localitatea buzoiana Vadu Pasii. Un autovehicul cu cinci persoane a lovit un cal iesit pe carosabil. Cinci victime, intre care o gravida si fiica ei de sase ani, au fost transportate de urgenta la spital.

- O persoana a murit si alta a fost ranita grav, miercuri, la primele ore ale diminetii, in urma unui accident rutier care a avut loc in zona romaneasca a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Negru Voda.

- Duminica, la ora 16.25, in timp ce conducea un autoturism pe DC „Boruseni" de pe raza comunei Stroiești, un localnic de 27 de ani, ajungand la intersecția cu DJ 209D, nu a acordat prioritate autoturismului condus in mod regulamentar de un tanar de 24 de ani, din comuna Stroiesti, ...