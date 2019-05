Accident cumplit la o brutărie din Șieu Odorhei! Un muncitor a fost prins într-un malaxor Un accident de munca foarte grav a avut loc in urma cu puțin timp, la o brutarie din Șieu Odorhei, unde un muncitor a fost prins de la brau in jos intr-un malaxor. A fost solicitat un elicopter SMURD pentru transportarea persoanei ranite la o clinica de specialitate. Un accident grav a avut loc in urma cu puțin timp, la brutaria din localitatea bistrițeana Șieu Odorhei. Potrivit primelor informații transmise de purtatorul de cuvant al ISU BIstrița-Nasaud, Marius Rus, un barbat in vasta de aproximativ 50 de ani a fost prins de la brau in jos intr-un malaxor. Deocamdata nu se cunosc imprejurarile… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

