Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, la data de 22.08.2019, in jurul orei 23:00, pe DN1-E60, pe raza comunei Gilau, in localitate, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și ranirea alteia. Cel care a provocat accidentul avea o alcoolemie de peste 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat, asta insemnand ca…

- Un grav accident de motocicleta, soldat cu o persoana decedata și cu o alta ranita, s-a produs joi seara, in jurul orei 23:00, pe DN1 E60, pe raza comunei Gilau, județul Cluj. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 35 de ani, din comuna Gilau, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata,…

- Pasagerul de pe o motocicleta a murit joi seara, in jurul orei 23.00, in Gilau, dupa ce motorul, care avea numere false, a lovit un cap de pod.Un barbat de 35 de ani, din comuna Gilau, in timp ce conducea o motocicleta neinmatriculata, avand aplicata placuta cu numar fals de inmatriculare, pe DN1-E60,…

Un accident de circulație, in care au fost implicate un autoturism și un TIR, a avut loc la ieșirea din Capușu Mare spre Huedin.

- Potrivit IPJ Cluj, vinovat se face un conducator auto în vârsta de 49 de ani, din Gherla, cel mai probabil pe fondul conducerii sub influența alcoolului și a pierderii asupra direcției de deplasare. Acesta a intrat în coliziune cu un parapet de protecție, pe care l-a rupt și a cazut…

- Traficul rutier blocat duminica pe DN7, km. 248+700, intre Boita si Lazaret, unde o persoana a decedat si alta este grav ranita, dupa ce soferul unui autoturism a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un TIR, a anuntat IPJ Sibiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo „Pe DN…

La data de 18 iunie a.c., in jurul orei 10:00, politistii din cadrul Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 27 ani, din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, care a produs un eveniment rutier...

- La data de 17 iunie, în jurul orei 17.55, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au depistat un tânar de 22 de ani, din Florești, în timp ce conducea autoturismul pe D.N.1 E60, în zona sensului giratoriu din localitatea Luna de Sus, județul Cluj, dinspre localitatea…