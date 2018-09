Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite, trei fiind in stare critica, fara semne vitale, in urma unui accident rutier produs duminica oe DN 2, in Vrancea, si in care au fost implicate doua autoturisme.

- In incident au fost implicate doua autoturisme. A intervenit o autospeciala de stingere si modulul SMURD (ambulanta plus descarcerate) de la Sectia de Pompieri Adjud, o ambulanta SMURD si autospeciala de transport persoane si victime multiple de la Detasamentul de Pompieri Focsani si o ambulanta SMURD…

- Trei persoane au fost ranite, luni dimineata, in urma unui accident de circulatie in care au fost implicate un microbuz si un autoturism, in localitatea Cristur, pe drumul judetean care face legatura intre municipiile Deva si Hunedoara, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Hunedoara…

- Doua persoane au fost ranite, marți, in urma unui accident rutier produs pe șoseaua Drambar, in satul Drambar, comuna Ciugud. Inspectoratul pentru Situatii de Urgența Alba intervine cu o autospeciala și un echipaj SMURD. „Detasamentul de pompieri Alba Iulia intervine cu autospeciala de interventie si…

- Pompierii militari intervin, marti dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu in incinta fostei fabrici Chimica Marasesti, potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Potrivit sursei citate, incendiul s-a manifestat pe o suprafata aproximativa de 400 mp. La…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, in accident, produs in judetul Brasov, pe DN1 Brasov - Fagaras, au fost implicate doua autoturisme. In urma accidentului au fost ranite cinci persoane, doua dintre ele fiind in stare grava. La aceasta ora se circula pe un fir, alternativ,…

- Cinci persoane au fost ranite sambata, dupa ce mașina in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, in localitatea mureșeana Gornești. La fața locului se deplaseaza și un elicopter SMURD, circulația fiind blocata, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit Poliției Mureș, șoferul mașinii a…

