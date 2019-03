Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje medicale au fost trimise imediat la fața locului. Echipajele au gasit doua victime, dintre care una incarcerata și in stop cardiorespirator și cealalta conștienta. ”Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele medicale, organismul barbatului in varsta de…

- Regulile nu sunt facute ca sa fie incalcate! Cand conduceti autoturisme si din graba apasati prea tare pedala de acceleratie, ganditi-va ca nu sunteti singuri pe drum! Puteti rani sau ucide persoane nevinovate sau… ajungeti cu autoturismul la o alta destinatie. Politistii Serviciului Rutier au intervenit…

- Accident socant, un adolescent a murit, iar o fata de 12 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce soferul masinii in care se aflau a izbit un parapet. Tragedia s-a produs pe un drum din Bihor, in comuna...

- Saban Saulic, un solist cu o cariera de mai bine de cinci decenii, a murit în urma unui accident pe o autostrada din Germania. Cantecele sale l-au consacrat ca unul dintre cei mai vestiti solisti ai genului pop-folk din Serbia.

- O veste dureroasa a rupt inimile parinților, prietenilor și a intregii comunitați din Perieni. Raluca Noaca, eleva la Colegiul Al. Ioan Cuza din Barlad și fosta Miss Boboc a murit intr-un cumplit accident de mașina cauzat de un tanar teribilist in varsta de 18 ani care iși luase de curand permisul de…

- Un tanar de 27 de ani din orasul Darabani si-a pierdut viata, marti seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe drumul national DN 29 B, pe raza localitatii Dealu Mare, in apropiere de municipiul Dorohoi, scrie Agerpres. Potrivit politistilor de la Serviciul Rutier, victima se afla intr-un…

- Sambata, in jurul orei 23.15, un tanar de 21 ani, din comuna Vama, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, pe raza localitații de domiciliu, a virat la stanga pentru a intra in parcarea unui magazin, fara sa se asigure, intrand in coliziune cu autoturismul condus de catre un alt tanar de 21 ani,…

- Doi tineri originari din comuna Tisau, Buzau, si-au pierdut viata in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce masina in care se aflau a daramat un copac si un gard, iar apoi s-a rasturnat in curtea unor localnici. Ei se intorceau spre casa impreuna cu un alt prieten, care a supravietuit.