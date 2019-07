Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat în vârsta de 23 de ani a murit, si alte cinci persoane au ajuns la spital, sâmbata dupa-amiaza, în urma unui accident rutier petrecut pe DN 65, în comuna Daneasa, o autoutilitara si un autoturism fiind

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 65, la intrarea in localitatea Ganeasa dinspre Slatina, judetul Olt, traficul este ingreunat.Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva momente, intre un autoturism si o autoutilitara, pe fondul unei depasiri neregulamentare.In…

- Accident CUMPLIT. Doua autoturisme s-au ciocnit: un pieton a murit, alte patru persoane au fost ranite grav Doua autoturisme s-au izbit in plin si au acrosat un pieton care traversa regulamentar. Una dintre masini s-a rasturnat dupa impact. Pietonul lovit a murit, alte patru persoane aflate in cele…

- Plan rosu de interventie, carambol cu sase masini. 19 persoane implicate in accident. Un barbat a murit pe loc. 16 ambulante au acordat ajutor. FOTO si VIDEO Autoritatile au declansat, marti dupa-amiaza, Planul rosu de interventie in urma unui accident produs pe DN 65, in zona localitatii Priseaca din…

- Autoritatile din judetul Olt au activat planul rosu de interventie in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, la Priseaca, intre mai multe autovehicule, in urma caruia au fost anuntate 18 victime ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Olt, medicul…

- Autoritatile din judetul Olt au activat planul rosu de interventie in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, la Priseaca, intre mai multe autovehicule, in urma caruia au fost anuntate 16 victime ranite, potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Olt, medicul…

- Accident groaznic in Bistrița, soldat cu un mort, in aceasta seara. Un motociclist și-a gasit sfarșitul dupa ce a lovit un parapet și a zburat mai mulți metri, in aer. Tragedia s-a produs in Pasul Tihuta.

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…