Accident cumplit în Neamţ. Patru tineri au murit pe loc Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Andrei Grancea, a declarat ca victimele au ramas incarcerate in autoturism. La fata locului au fost trimise doua echipaje de pompieri, doua ambulante si un echipaj SMURD. Cei patru tineri au fost descarcerati, medicii constatand ca erau morti. In TIR nu se afla nici o persoana, potrivit sursei citate. Trei dintre victime au 20 de ani, iar a patra are 18 ani, toate fiind din localitatea Bistricioara. Politistii au deschis un dosar penal de ucidere din culpa si continua cercetarile pentru a stabili cauzele si imprejurarile producerii accidentului. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

