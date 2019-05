Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov, cele doua victime decedate sunt de cetațenie albaneza și fac parte dintr-un corp diplomatic. Circulația este in continuare blocata, iar traficul este deviat pe ruta alternativa Reghin - Ideciu- Brincovenești. -…

- Un accident de circulație mortal a avut loc miercuri dupa-masa, pe DN 15 (E 578), intre localitatile Suseni si Brancovenesti, judetul Mures. Doua persoane au murit si patru au fost ranite in urma impactului dintre un autotren incarcat cu tocatura lemnoasa si doua masini. La fata locului a fost solicitat…

- Fostul presedinte al Federatiei Romane de Box, Rudel Obreja a fost implicat, la sfarsitul saptamanii, intr-un accident rutier pe Autostrada A3. In urma coliziunii, o persoana si-a pierdut viata iar alte sase persoane au ajuns la spital. Rudel Obreja a fost condamant la cinci ani de inchisoare in dosarul…

- Accident cu o mașina și un autobuz in localitatea Pacureni din județul Mureș. In urma impactului, patru persoane au fost ranite. Un autobuz a fost implicat, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Mures, primele informatii aratand ca trei pasagerii din autobuz au fost raniti. A…

- Un cumplit accident s-a produs azi, in insula Madeira! Un autocar plin cu pasageri s-a rasturnat peste o casa, iar din primele informații oferite de presa internaționala, se pare ca peste 10 persoane și-au pierdut viața.

- Sambata dimineata, un accident rutier grav s-a produs in localitatea Bobalna. In urma impactului dintre doua autoturisme, o persoana a murit, iar alta este in stare grava, cu rani la membrele inferioare si la spate.

- Doua persoane și-au pierdut viața intr-un grav accident rutier care a avut loc azi-dimineata in raionul Anenii Noi.Impactul a avut loc intre un autobuz de pe linia Anenii Noi - Chișinau si un autoturism in apropiere de satul Țanțareni.

- Un copil de 5 ani și un tanar de 19 ani au murit in urma unui accident rutier cumplit, produs in comuna valceana Tetoiu. Autoturismul in care se aflau a lovit un cap de pod, iar pentru cei doi nu s-a mai putut face nimic.