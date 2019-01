Stiri pe aceeasi tema

- Imagini cumplite au fost surprinse in Italia, dupa un accident in care un tanar roman a murit pe loc, un altul e in coma, iar masina lor e un morman de ... The post Imagini cumplite in Italia. Un tanar roman a murit pe loc, un altul e in coma, masina lor e un morman de fiare appeared first on Renasterea…

- O adolescenta de 15 ani a murit joi la Spitalul Municipal de Urgenta ”Elena Beldiman” in urma unui teribil accident de circulatie provocat de un tanar de 18 ani, care avea de putin timp permis de conducere.

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in aceasta dimineata pe strada Victoriei din Seini, in urma caruia o victima a decedat pe loc. Nu se stie din ce motive, soferul unei masini a parasit soseaua, a rupt un gard, apoi s-a izbit de zidul unei case. Impactul a fost atat de puternic, ca omul a…

- Tragedie, noaptea trecuta, in Satu Mare. Nenorocirea a avut loc in jurul orei 23.00, intre localitațile Ady Endre și Cauaș, pe DJ 195C. Un baiat de 20 de ani a murit pe loc, intr-un cumplit accident rutier. Soferul de 20 de ani, din municipiul Carei, se afla la volanul uni autoturism marca BMW, cand…

- Barbatul in varsta de 66 de ani a provocat accidentul rutier pe autostrada A4 din Italia dupa ce, la un nod rutier, a intrat pe contrasens pe autostrada, fara sa iși dea seama. Șoferul autoutilitarei de 3,5 tone a condus cel puțin cinci kilometri inainte de a provoca accidentul. Totul s-a intamplat…

- O noua moarte tragica in Maramureș. Un tanar a murit la spital dupa un accident cumplit. Lacrimi și suferința pe pagina sa de socializare.foto Un accident rutier a curmat brusc și crunt viața unui tanar de Saliștea de Sus . A pierdut lupta cu viața, iar moartea l-a rapus. Acesta a murit in suferința…

- Un tanar de 21 de ani si a pierdut viata, iar o fata de 20 de ani, care se afla in masina alaturi de el a fost grav ranita, intr un accident de circulatie care a avut loc sambata dupa amiaza pe DN7 Deva Lugoj, in zona localitatii hunedorene Vetel, cele doua victime fiind frati, a informat Inspectoratul…

- Un barbat de 47 de ani a murit si alte sase persoane, printre care patru copii, au fost ranite in urma unui impact violent intre un autoturism si o caruta, produs in apropiere de localitatea Amara.