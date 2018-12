Stiri pe aceeasi tema

- Din primele informatii, un barbat si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovit pe sosea de un Renault. Masina, care circula spre Podu Iloaiei, era condusa de o femeie. Dupa urmele de franare lasate pe sosea, se pare ca autoturismul circula cu o viteza mare. Totusi, soferita sustine ca barbatul accidentat…

- Un autocar cu 35 de pasageri a fost implicat, sambata, intr-un accident produs in Lunca Corbului, judetul Arges. Coliziunea a avut loc intre autocar, doua camioane si un autoturism, mai multe persoane fiind ranite.

- Accident șocant in Olt! Un barbat a murit si o femeie a fost grav ranita in urma, miercuri dupa-amiaza (31 octombrie), in judetul Olt. In accident au fost implicate un autocamion si un autoturism. In mașina care s-a izbit de un autocamion se alfau trei persoane. La sosirea echipajelor, pasagerul aflat…

- Un barbat a murit pe loc in urma unui accident petrecut intre localitatile Caracal si Dobrosloveni. De asemenea, o femeie scoasa cu dificultate dintre fiarele masinii in stare grava, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion.

- Un barbat și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza intr-un accident produs pe șoseaua Dej – Baia Mare, in apropiere de localitatea Cațcau. Evenimentul a avut loc in jurul orei 15, pe DN1C, la kilometrul 70+100, in afara localitații Cațcau. Motociclistul, un barbat in varsta de 70 de ani, domiciliat in…

- Un barbat de 62 ani a decedat pe DN 22B, intre Braila si Galati, dupa ce a fost lovit de o masina din judetul Constanta, se arata intr un comunicat transmis luni de Inspectoratul Judetean de Politie Galati citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Rutier Galati au fost sesizati…

- Trei persoane au murit si cinci au fost ranite, duminica, intr-un accident petrecut pe DN2, in judetul Vrancea, dupa ce doua masini s-au ciocnit. In urma cu numai o saptamana, tot pe DN2 din judetul Vrancea, patru persoane, intre care un copil, au murit si alte doua au fost ranite grav.

- Imagini accident cumplit. O tanara de 33 de ani a murit pe loc, dupa ce a intrat cu mașina intr-un TIR.foto O șoferița de 33 de ani a murit, dupa ce a intrat cu mașina intr-un TIR. Un apel la 112 a anunțat despre producerea unui accident rutier pe DN6, la intrarea in Baile Herculane dinspre Topleț,…