Accident cumplit în Hunedoara. Şase persoane au fost rănite grav Potrivit primelor cercetari ale politistilor, autorul accidentului nu a adaptat viteza la conditiile de drum, iar intr-o curba a intrat pe sensul opus de mers, lovind frontal autoturismul condus de un barbat de 55 de ani, din municipiul Vulcan. 'In urma evenimentului rutier, cei doi conducatori auto, precum si trei pasageri din autoturismul care a produs accidentul, cu varste cuprinse intre 18 si 22 de ani, toti din municipiul Vulcan, au fost grav raniti. De asemenea, o femeie de 52 de ani, pasagera in autoturismul care circula regulamentar, a fost ranita grav', a declarat purtatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

