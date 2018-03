Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc la Hunedoara. O tanara de 25 de ani a pierdut controlul volanului intr-o curba, a intrat pe contrasens si a lovit violent o alta masina in care se afla o femeie de 32 de ani. In urma impactului, soferita care circula regulamentar a decedat pe loc. Carambol din…

- Un autovehicul fara sofer a fost din nou implicat intr-un accident mortal. Tragedia a avut loc in orasul Tempe (Arizona, SUA) si pune iar in discutie fiabilitatea acestei tehnologii. Este vorba de primul accident mortal implicand o masina autonoma si un pieton. Victima este o femeie in varsta de 49…

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita de o masina fara sofer a Uber in Arizona, a anuntat luni politia, citata de Reuters. Uber a anuntat ca a suspendat programul de masini autonome in Statele Unite si Canada.

- Robert Cimpoieru, fratele cunoscutei artiste Mira, avea 22 de ani. Noaptea trecuta, prietenul sau care se afla la volan, a pierdut controlul masinii si a intrat intr-un cap de pod. Tanarul a murit pe loc in accidentul petrecut in judetul Gorj. Pe pagina de socializare a mamei tanarului au…

- Un accident in urma caruia și-a pierdut viața o fetița de un an și opt luni a avut loc in Cluj, informeaza monitorulcj.ro. Tragedia a avut loc pe strada Eugen Ionesco. Accidentul s-a produs in jurul orei 10:50, noteaza sursa citata. Un șofer in varsta de 49 de ani, din Cluj-Napoca, care circula regulamentar,…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 61 de ani si de o femeie de 58 de ani. De la inceputul sezonului sunt raportate 73 de decese. Potrivit INSP, este vorba despre un barbat in varsta…

- ACCIDENT CUMPLIT. Un tanar a murit dupa ce s-a certat cu iubita. Prietenii l-au avertizat pe Facebook inaintea tragediei>FOTO Dupa impactul cu stalpul mașina a lovit și doi copaci, pentru ca in cele din urma sa se rastoarne. Un tanar de 23 de ani a murit in comuna ieșeana Probota dupa ce s-ar fi certat…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, informeaza Mediafax.ro. Accidentul rutier a avut loc pe DN6, in zona localitatii Zagujeni, din judetul Caras-Severin, fiind implicate…

- Tragedie mare la Clinica Medicala 2 din Cluj-Napoca, un pacient de 55 de ani s-a ratacit și a fost gasit a doua zi pe scarile labirintice din cladire, decedat, conform Monitorul de Cluj. Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa iși spuna punctul de vedere: „Tragedia este ca acest pacient…

- Mai multe persoane au fost ranite și doua și-au pierdut viața in urma unui accident rutier produs duminica, 25 februarie, in jurul orei 17 pe soseaua Cluj-Napoca – Oradea, in comuna Poieni. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea un autovehicul pe raza comunei…

- Un accident tragic a avut loc in Apuseni. O femeie in varsta de 37 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a fost lovita cu un autoturism de un sofer beat. Barbatul a fugit de la locul accidentului.

- Un tanar de 21 de ani a din localitatea Gheorghe Doja a murit, vineri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp de electricitate pe DC 51. „Masina s-a incolacit pe un stalp de electricitate, care s-a rupt de la baza si se tine doar in firele electrice”, a declarat purtatorul de cuvant al […] The…

- Potrivit purtatorului de cuvânt al Spitalului Municipal Dej, Antonela Nicoara, femeia fusese internata în unitatea spitaliceasca dejeana cu câteva zile în urma. ”N-a putut fi preluata la Cluj-Napoca din lipsa de locuri, având în vedere ca toate spitalele…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp,…

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- Un accident cumplit a avut loc în urma cu puțin timp în localitatea constanțeana Mihail Kogalniceanu. O femeie de 65 de ani a murit, iar o alta se zbate între viața și moarte în urma evenimentului rutier. Cele doua traversau strada prin loc nepermis, moment în care au…

- Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea Murighiol. Tanarul a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei, si a intrat cu masina intr-un copac. Pompierii si medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat. Acesta a murit pe loc in urma…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei de 57 de ani, din Dej, a avut loc, miercuri seara, pe strada 1 Mai din Dej.Din primele informatii, soferul unui autoturism Opel care se deplasa pe directia Cluj-Napoca – Dej, imediat dupa o curba, a derapat si pierdut controlul…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- Drum cu ghinion marți dimineața pentru doua persoane din municipiul Hunedoara, tata și fiica, dupa ce femeia a dat cu mașina in șanț pe raza satului Varț, in apropiere de Rovinari. Șoferița, in varsta de 37 de ani, se a...

- Incidentul in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc ieri dimineața, la Rovinari. O masina Dacia Duster, a IPJ Gorj, condusa regulamentar de un agent, a ajuns in șanț, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism care fusese lovit de un autovehicul la volanul caruia se afla o…

- O masina a cazut de pe pod pe DN13. Din fericire șoferul a scapat cu viața, insa pentru pasagerul din dreapta nu s-a mai putut face nimic. Acesta a murit incarcerat. Tragedia a avut loc pe DN13, la Hanul din Ardeal. Soferul a pierdut controlul volanului si a derapat, cazand de la aproape 6 metri.…

- Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata, aseara, dupa ce duba in care se afla, condusa de un consatean, a derapat si a ajuns pe marginea unui camp. Accidentul a avut loc intre Buzoiesti și Recea. In duba se aflau doi barbati, ambii din localitatea Izvoru. Soferul, in varsta de 21 de ani, a pierdut…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Un accident rutier, soldat cu avarierea mai multor autoturisme, a avut loc, azi-noapte, pe strada Aurel Vlaicu, din Cluj-Napoca.Conform primelor informații, un conducator auto nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, iar la ieșirea de sub podul din cartierul Maraști în strada…

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT. A cazut cu mașina in rau ! Un copil de 13 ani a murit Un accident rutier grav s-a soldat la decesul unui baiețel de 13 ani, dupa ce tatal lui a plonjat cu mașina in raul Argeș. Accidentul a avut loc in comuna Vanatorii Mari din județul Giurgiu. In autoturism se aflau doi copii…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Doua dintre victimele accidentului care a avut loc duminica pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, au murit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Anemona Doda, purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara a declarat ca doua…

- Doua persoane au murit intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime. Este vorba de soferul masinii, un barbat de 35 de ani si de un pasager in varsta de 42 de…

- O masina in care se aflau doi barbati si o femeie a scapat de sub control si a ajuns in rau dupa o cadere de la o inaltime de aproape 20 de metri. Accidentul s a petrecut pe DN 66 A, din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum, relateaza Romania TV.Doi barbati, cu varste de 35 de ani si 42 de…

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- O femeie a ajuns la spital dupa ce un autoturism s-a rasturnat joi dimineata, intr-o curba din localitatea Cumparatura, pe drumul european 85. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 09.00, in timp ce o femeie de 49 de ani, din municipiul Falticeni, se afla la volanul unui autoturism Skoda Fabia, ...

- Istoricul Nicolae Edroiu a incetat din viața. Acesta a fost gasit mort in mașina, in fața Academiei. Istoricul Nicolae Edroiu, 78 de ani, membru al Academiei Romane, a murit miercuri, 10 ianuarie, in urma unui infarct, in fața Institutului de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Romane.…

- Istoricul Nicolae Edroiu, 78 de ani, membru al Academiei Române, a murit miercuri, 10 ianuarie, în urma unui infarct, în fața Institutului de Istorie “George Baritiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române. Prof. univ. dr Nicolae Edroiu…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 10, in localitatea Satuc din judetul Buzau.0 fetita in varsta de aproximativ 11 ani a murit pe loc dupa ce masina in care se afla a lovit un panou, a ricosat intr o teava de gaze de pe marginea soselei si apoi s a rasturnat.Potrivit opiniabuzau.ro,…

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.

- Sarbatori de cosmar pentru o tanara soferita din Buzau: ea a provocat vineri un accident cumplit in urma caruia tocmai mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit. Alte trei femei, intre care o adolescenta de 17 ani, au fost ranite. Accidentul s-a produs vineri dimineata pe DN 2 B, pe Soseaua Spatarului…

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…

- In urma cu puțin timp, o femeie a plonjat cu mașina in Raul Someș. Incidentul s-a produs la ieșire din orașul-stațiune Singeorz-Bai. Atat ea, cat și minora de 17 ani, care o insoțea au scapat ca prin urechile acului.

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei femei, a avut loc, joi seara, în jurul orei 18.30, pe raza localitații Manastirea.Din primele cercetari, accidentul s-ar fi produs dupa ce femeia in varsta de 54 de ani, aflata sub influenta bauturilor alcoolice, circula pe carosabil in…